Šílený Sam. Sociopatický lichvář byl příliš sadistický i pro mafii

Se svými klienty komunikoval obvykle pomocí kladiva, autogenu, nastřelovače hřebíků, strojní techniky. Byla to jednosměrná komunikace, obětem nejprve nastříkal do úst montážní pěnu. Sadistický...

Žena má bizarní zálibu, nechává se zavěšovat za kůži do vzduchu

Cruella Morganová z New Jersey v USA miluje zavěšování v prostoru. Háčky si nechává zapíchnout do kůže a činí jí to nesmírné potěšení. Lidé jsou zděšení, ale přesto má mnoho fanoušků, kteří jsou...