Salát Caesar slaví stovku. Zrodila ho prohibice a zájezdy pijáků

Propadla mu hollywoodská smetánka, celá Amerika, poté Evropa. Nejdříve si však salát Caesar dopřávaly prostopášné pijanské davy amerických výletníků a výletnic v mexické Tijuaně.

Byl mezi Italy, kteří odjeli hledat migrantské štěstí do Spojených států. Caesar Cardini se tam však nejprve neusadil, jeho gastronomické plány si nerozuměly s prohibicí. Volný vzduch hledal a našel v mexické Tijuaně.

Jeho restauračnímu podnikání se tam dařilo, právě do onoho příhraničního města totiž podnikaly výpravy davy zámožných návštěvníků a návštěvnic ze Spojených států. Z téhož důvodu, aby se aspoň na čas vymkly z prohibičního sevření, aby si zašly na koňské dostihy, na box – a potom na něco dobrého k jídlu a taky skleničku, nebo spíš na víc, s ohledem na to, co je zase čeká doma. Caesar Cardini tu byl, se svou italskou pohostinností, právě od toho.

V pátek 4. července roku 1924 měl přitom zažít jeho restaurant Caesar´s Place výjimečný nápor. Historik Martin S. Lindsay totiž připomíná, že na následný víkend připadaly mexické volby, vláda se proto chystala zavřít všechny provozovny hazardu a většinu podniků obecně – kromě Tijuany, centra hazardu a hýření. Že se v Tijuaně bude moci pařit bez ohledu na volby, tamní hospodští a restauratéři hrdě vyhlašovali, hned jak se to dověděli. Fungovalo to jako magnet.

Onoho večera proto Cardiniho podnik praskal ve švech. A zásoby mizely. Majitel restaurantu věděl, že s nimi nevyjde. „Otec jednoduše nebyl na tak hodně lidí připravený,“ vzpomínala v roce 1987 jeho dcera Rosa. A líčila, jak dala ona delikátní situace vzniknout salátu, který došel proslulosti.