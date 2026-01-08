Co tajili diktátoři. Stalin byl bohoslovcem, vojevůdce Idi Amin pěšákem

Radomír Dohnal
Diktátorský post vyžadoval příhodný životopis. A diktátorská moc nabízela šanci osázet ho perlami dočista podle libovůle. Stalin, Husajn a Idi Amin neopomněli vyšperkovat ani své mládí.
Část 1/3

Josif Stalin: co s kněžským seminářem v CV?

Patnáctiletý Stalin. V oné době docházel do církevní školy v Gori.

Kontroverze osobní historie Josifa Vissarionoviče Stalina by vydaly na román. Faktického doživotního diktátora Sovětského svazu však především hnětla skvrnka v jeho raném životopisu.

Už od revolučního roku 1917 se nedalo pochybovat o tom, že komunisté vstoupili do války proti církvi. Náboženství podle nich zaslepovalo oči utlačovaných mas a bylo překážkou vzniku socialistické společnosti. Proto bylo tvrdě omezováno.

Duchovní byli pronásledováni, mučeni, zavíráni, popravováni nebo posíláni do vyhnanství gulagů. Kostely jsou rušeny, klášterní konventy rozpouštěny, kněžské semináře likvidovány. Církvi je hromadně zabavován majetek a Stalin stojí v čele celonárodní antireligiózní kampaně.

Stalin, Husajn, Řezník z Kampaly

Lenin před ním stranu varoval, jeho dopis však zmizel. Stalin se proto chopil jak diktátorské vlády nad stranou, tak skrze ni nad celým sovětským státem.
Patnáctiletý Stalin. V oné době docházel do církevní školy v Gori.
Třiadvacetiletý Stalin, rok 1902
Takto zaznamenal Stalina katalog tajné policie, kolem roku 1910.
11 fotografií

Jak tedy masám vysvětlit, že tentýž Stalin, vůdčí postava boje proti církvi, sám kdysi navštěvoval základní církevní školu? Jak snesitelně osvětlit fakt, že z té církevní školy, kde absolvoval s vyznamenáním, přešel – s církví placeným stipendiem – k dalšímu náboženskému vzdělávání a sám se v roce 1894 zapsal do bohosloveckého pravoslavného semináře v Tbilisi?

Nešlo o maličkost, takové hříšky minulosti mohly dostat každého spolehlivě do gulagu dřív, než byste řekli „Sibiř“.

Stalin se to pokoušel, na nesmlouvavého diktátora až nápadně opatrně, objasnit svým „záměrným plánem“. Chtěl studovat církev, svého úhlavního nepřítele, zevnitř. Aby ji pak mohl efektivně zničit. Biograficky vysvětloval, že za časů carské bídy nebylo jiné cesty ke vzdělání než v církevní základce. A seminář? Jediná z mála cest, jak se chlapci z nižších vrstev mohli dovzdělat.

Brzy prý však prohlédl balast náboženského slovíčkaření. A pocítil velké rozčarování. Zvlášť když coby brilantní student často diskutoval teologické rozpory s ortodoxními učiteli a oni před ním nedokázali obhájit své zcestné věroučné teze.

Za to ho týrali, zavírali do školního vězení a vůbec si počínali jako jezuité mezi pohany. Viděl do jejich lží, proto ho chtěli zničit. On se však naplno oddal vlastní revoluční ideologii, aby na znamení odporu ze semináře ve svých šestnácti letech z vlastní vůle odešel.

Historické dokumenty a osobní svědectví ovšem vykreslují jiný obraz. Stalin byl velmi průměrný a tichý student. Střety s přednášejícími měl neustále, ale jen kvůli své nepozornosti a neukázněnosti. Neodešel ze semináře sám a ani nebyl vyloučen pro své politické probuzení. Byl odejit pro opakované absence a neplnění akademických standardů. A až skoro ve svých dvaceti, když už měl být podle vlastního vyprávění dlouho zapojen do revolučních aktivit.

Školní záznamy vůbec nevykreslují Stalina jako ideologického génia nebo brilantního studenta. Celá jeho kázeňsky řešená „revoluční aktivita“ se omezovala na čtení světských knih. Celý romantizovaný obraz seminaristy, který se stal mučedníkem, byl produktem porevoluční propagandy.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejstarší hospoda světa sveřepě odmítá modernizaci. Je jí 300 let

Sobrino de Botín

Je archaická, staromódní, trochu těžkopádná. Zatímco svět kolem ní se mění, gastronomii ohýbají trendy, tady se dělají selata v tři stovky let staré peci. Pořád stejně. Madridskou restauraci Sobrino...

Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí

Andie Anderson. Jedna z pornohereček, spadajících do kategorie zralých žen,...

Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do...

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

Jako zázrak. Pohyb podle VILPA stojí pár minut denně, nakopne zdraví

Klasika, kterou se dá docela snadno proložit den: výběh schodů.

Je to skvostná zpráva. Taková, s níž stojí za to vkročit nejen do ledna, ale do celého roku. Chcete-li udělat opravdu hodně pro zdravý dlouhý život, stačí vám doslova pár minut denně. Sníží riziko...

Gorilí zabiják. Nekrofilní vrah s obří silou trpěl halucinacemi, inspiroval Hitchcocka

Premium
Earl Nelson

Vyšinuté dětství prostoupené náboženstvím, zvířecí návyky, halucinace, vidiny. Obří síla, fyzické dispozice gorily. Neukojitelná sexuální touha. A vraždění. Příběh nekrofila a sériového vraha Earla...

Co tajili diktátoři. Stalin byl bohoslovcem, vojevůdce Idi Amin pěšákem

Lenin před ním stranu varoval, jeho dopis však zmizel. Stalin se proto chopil...

Diktátorský post vyžadoval příhodný životopis. A diktátorská moc nabízela šanci osázet ho perlami dočista podle libovůle. Stalin, Husajn a Idi Amin neopomněli vyšperkovat ani své mládí.

8. ledna 2026

Půjčky papeži, expanze do Ameriky. Jmění podnikatele z renesance předčil až Musk

Premium
Obraz Karla Beckera zachycuje německého obchodníka a bankéře Jakoba Fuggera v...

Půjčoval mocným Habsburkům, půjčoval i papeži… Sám měl totiž nepředstavitelně obrovské jmění. Když před 500 lety v prosinci 1525 německý renesanční podnikatel Jakob Fugger zemřel, byl nejbohatším...

7. ledna 2026

Nejstarší hospoda světa sveřepě odmítá modernizaci. Je jí 300 let

Sobrino de Botín

Je archaická, staromódní, trochu těžkopádná. Zatímco svět kolem ní se mění, gastronomii ohýbají trendy, tady se dělají selata v tři stovky let staré peci. Pořád stejně. Madridskou restauraci Sobrino...

7. ledna 2026

Jako zázrak. Pohyb podle VILPA stojí pár minut denně, nakopne zdraví

Klasika, kterou se dá docela snadno proložit den: výběh schodů.

Je to skvostná zpráva. Taková, s níž stojí za to vkročit nejen do ledna, ale do celého roku. Chcete-li udělat opravdu hodně pro zdravý dlouhý život, stačí vám doslova pár minut denně. Sníží riziko...

6. ledna 2026

Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí

Andie Anderson. Jedna z pornohereček, spadajících do kategorie zralých žen,...

Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do...

5. ledna 2026

Mafián trpěl paranoiou. Po největší loupeži v dějinách začali podezřelí záhadně mizet

Premium
Vincent ‚Vinny’ Asaro, údajná hlava zločinecké rodiny Bonanno (23. ledna 2014...

Při drzé loupeži krátce před Vánocemi roku 1978, kterou proslavil slavný film Mafiáni, si lupiči odnesli z trezorů letecké společnosti Lufthansa na newyorském letišti J. F. Kennedyho šest milionů...

4. ledna 2026

Gorilí zabiják. Nekrofilní vrah s obří silou trpěl halucinacemi, inspiroval Hitchcocka

Premium
Earl Nelson

Vyšinuté dětství prostoupené náboženstvím, zvířecí návyky, halucinace, vidiny. Obří síla, fyzické dispozice gorily. Neukojitelná sexuální touha. A vraždění. Příběh nekrofila a sériového vraha Earla...

4. ledna 2026

Jako od Woody Allena: wehrmacht vymyslel pušku, která střílela za roh

Premium
Americký důstojník dělostřelectva předvádí strategickou výhodu německého...

Odborník na pračky na konci války vymýšlel neuvěřitelnou hloupost, která nakonec hloupostí vůbec nebyla, protože se podařila. Jen byla k ničemu. Zázračná zbraň válku Hitlerovi nezvrátila.

3. ledna 2026

Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Premium
Loď America v zimních ubikacích v Teplické zátoce Na začátku listopadu 1903....

Poručík biologie George Beran rozmražený polární výpravou Čecha Karla Němce baví už desítky let fanoušky Divadla Jára Cimrmana. Historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního...

2. ledna 2026

Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Premium
Martin Frouz mimo fotografování i přednáší na vysokých školách.

Korunovační klenoty, Závišův kříž, Ježíšův hřeb... To vše a ještě mnohem víc zdokumentoval s fotoaparátem Martin Frouz. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES prozradil, jaké příhody zažil s...

2. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

1. ledna 2026

K lepší erekci stačilo 30 mg denně. Studie prověřovala koření pro lepší sex

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

Prospěje erekci, ale nejen jí. Pomůže k větší sexuální touze, přinese intenzivnější uspokojení ze sexu. Studie chválí čtyřtýdenní kúru, v níž hraje hlavní roli koření. Koření z okvětních lístků...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.