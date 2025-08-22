„Carbohydrate loading“ je vhodná strategie zejména pro vytrvalostní sporty. Spočívá v tom, že po počátečním omezování sacharidů sportovci jejich množství ve stravě před závodem drasticky navýší.
Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě tělaPremium
Do cíle Pražského půlmaratonu míří Patrik Vebr. Nejlepší český závodník zaběhl čas 1:05:40. | foto: ČTK
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe
Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...
Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině
K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...
Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán
Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....
Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti
Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...
Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce
Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...
Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla
Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...
Italská réva kvůli němu nesměla za hranice. Cinzano chutná už tři sta let
Sedm bílých písmen v obdélníkovém modro-červeném poli. Kdo by nepoznal kultovní italský vermut Cinzano?! Letos je tomu přesně sto let, co svět slavné logo spatřil. Ovšem pozor, legendární nápoj...
Neandrtálská továrna. V manufaktuře připravovali tuk z kostí ulovené zvěře
Je to další doklad, že nebyli primitivními divochy, kteří bezmyšlenkovitě přežívali den za dnem. Nález z Německa ukazuje, jak intenzivně dokázali neandrtálci využívat své zdroje. Jak sofistikovaně se...
Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví
Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...
Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině
K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...
Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů
První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných...
Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe
Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...
Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán
Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....
Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti
Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...
Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity
Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové...
Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce
Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...
Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert
Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...