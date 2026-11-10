Posouvání hranic možného, bourání starých, vytváření nových rekordů. A hlavně pořád překonávat sám sebe. Tak by se dal popsat život francouzského cyklisty José Meiffreta. Zasvětil ho rychlosti. Ovšem ne té, kterou ženou kupředu koně pod kapotou nadupaného stroje. Zajímalo ho, co zmůže člověk jen vlastní silou. V sedle kola, šlapající do pedálů bicyklu.
Meiffret se narodil v roce 1913 v Boulouris a od svých jedenácti vyrůstal jako sirotek. Dá se to číst i tak, že jej nikdo nebrzdil v rozletu. A pro své pokusy s rychlostní jízdou měl ty nejlepší terény francouzského Azurového pobřeží. Tady padly jeho první rekordy, adrenalinové osmdesátky i devadesátky při sjezdech z kopců.
Člověk, jeho kolo a rychlost
Ale to byl teprve začátek.
Zhlédl se totiž v disciplíně, kterou pro její nebezpečnost preventivně neuznává ani Mezinárodní cyklistická unie (UCI). V rychlostní jízdě „v aerodynamickém závěsu“.
Obnáší to těsnou jízdu na kole hned za motorovým vozidlem. Vozidlem, které je zpravidla vybaveno zástěnou, aby cyklistovi snižovala aerodynamický odpor vzduchu. Jezdec na kole tak může snáze vyvinout rychlost, která se pro dopravní prostředek poháněný výhradně lidskou silou jeví být zcela nedosažitelná.
Tu disciplínu sám nevymyslel. Jejím vůbec prvním šampionem se stal Alfred Letourneur, který v jednačtyřicátém v kalifornském Bakersfieldu dosáhl 175,29 kilometru v hodině.
Meiffret se rozhodl kalifornský rekord překonat, a léta věnoval čas nejen fyzické přípravě, ale i hledání potřebných technických řešení. Ta byla nezbytná, protože obyčejné kolo s normálním převodníkem při extrémních rychlostech jednoduše neposlouží.
Pro takto mimořádný pokus potřeboval Meiffret jízdní kolo, které se zásadně lišilo od bicyklů používaných při běžných cyklistických závodech.