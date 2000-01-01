náhledy
Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa londýnských nočních klubů. Chladnokrevná vražda. Svého milence zastřelila přímo na ulici! Ruth Ellisová se tak v roce 1955 stala poslední popravenou ženou Spojeného království. Lidé už tehdy vnímali, že to byl nespravedlivý trest. Její rodina se nápravy domáhá znovu i dnes.
Zastírat to však nemůžeme. Osmadvacetiletá blondýnka v dubnu roku 1955 skutečně střílela. První ranou netrefila, David Blakely se běžel schovat za auto.
Tam ho dostihla, druhá kulka ho zkosila k zemi. Další tři do něj vpálila z těsné blízkosti, stála nad ním. Poslední kulka šla do silnice.
Dostala trest smrti. Odmítla žádat o milost, odmítla pomáhat kampani, která o ni usilovala. Nechtěla vyzradit informaci, která její vinu mohla nasvítit v jiném světle. (Foto je z filmu Tanec s cizincem z roku 1985, který příběh inspiroval.)
Jenže v jiném světle je možné vidět celý životní příběh Ruth Ellisové. Sledovat ho můžeme přes milníky, které v něm tvořili muži, kteří jím prošli. Nosili jen zkázu.
Prvním byl její otec. Zneužíval její sestru, měl s ní dítě. Matka se ho tak bála, že přihlížela. Když bylo Ruth v roce 1937 jedenáct, začal se zaměřovat na ni.
Štěstí jí nepřinesl ani románek s ženatým kanadským vojákem. Ve svých sedmnácti s ním otěhotněla, po roce se k ní přestal znát.
Od práce v továrnách a kancelářích nakonec odešla do světa sexuální práce. Nejprve pracovala jako hosteska v nočním podniku, jeho manažer ji vydíral k sexu jako ostatní zaměstnankyně.
V nočním klubu se s ní seznámil jeden z pravidelných hostů. Pan George byl rozvedený, měl zubařskou ordinaci. Vzali se. Manžel se však vybarvil jako majetnický alkoholik. Opakovaně od něj utíkala a vracela se. Když se jim narodila dcera, manžel odmítl uznat otcovství. Rozvod.
A návrat k prostituci. Jenže oslnivá blondýnka nakonec povýšila. V roce 1953 se stala manažerkou nočního podniku Little Club, na snímku její klubová kartička.
Jeden mezi nimi vyčníval. David Blakely. Tento muž se stal posledním mužem jejího nešťastného života. I on neštěstí jen prohloubil.
David Blakely byl o tři roky mladší, byl absolventem dobré soukromé školy, závodil v autech. A pil. Byl pijan, alkoholik. Měl jinou partnerku, ale chvíli spolu s Ruth žili: ve vztahu plném svárů, půtek, nevěr a násilí.
Ruth ze vztahu odešla. Začala žít s válečným veteránem RAF Desmondem Cussenem, ředitelem ctihodné rodinné obchodní firmy (na snímku). Blakely se o ni však stále ucházel a pořád se scházeli.
Obnášelo to naléhání, hádky, pití, lži. Fyzické násilí. Na snímku je Ellisová s Blakelym a známou.
Toxický kolotoč ukončila střelba. „Zavoláš policii?“ požádala Ruth Ellisová Blakelyho přítele Cliva Gunnela, na snímku, který tehdy scéně na ulici vyděšeně přihlížel.
U soudu působila nevzrušeně. Bez pohnutí, bez výrazu. Chladně. Pro bulvární listy byla její kauza požehnáním.
„Šest kulek z revolveru otřáslo o Velikonočním pondělí Hampsteadem. O zeď stála opřená platinová blondýnka. V její ruce byl revolver,“ psal dramaticky Daily Mail. Tady se střílelo.
„Když jste z naprosté blízkosti střílela z revolveru do těla Davida Blakelyho, co jste zamýšlela?“ ptal se jí prokurátor.
„Je zřejmé, že když jsem střílela, zamýšlela jsem ho zabít,“ odtušila. Znělo to arogantně, posměšně. Ona odpověď ji poslala na šibenici. Na snímku je popravčí Albert Pierrepoint.
Nevzpírala se. Jen mimoděk, aniž by tím ze sebe chtěla smýt vinu, líčila, jak ji Blakely trýznil, duševně i fyzicky. „Modřiny se mi dělají velmi snadno,“ vysvětlovala omluvně na nápomocné dotazy své obhajoby. (Ellisová a Blakely)
„Mlátil mě jen pěstmi nebo rukama,“ upřesňovala. Než potratila, upadl Blakely do velmi násilné zuřivosti, líčila: „Dal mi ránu do břicha.“ Hned však dodávala, že neví, zda to mohlo způsobit potrat.
Před soudem nikdy neřekla, že revolver jí dal do ruky ctihodný podnikatel Cussen. Taky jí zaplatil taxíka, který ji na místo vraždy odvezl. Své obhajobě to vyzradila až po rozsudku, advokáta zapřisáhla, ať onu informaci nepoužívá. (snímek z filmu)
Podle dnešních komentátorů to byla slova ženy, která trpí syndromem týrané oběti. Soud měl kontext zohlednit. Zasloužila si rozsudek, ovšem ne pro vraždu, který ji poslal na oprátku. Na snímku jsou záznamy jejího kata Pierrepointa.
Na rozdíl od soudu, ministra spravedlnosti, bulvárních listů to tak nahlížela i velká část společnosti. Nenechala si oči zakrýt skandalózní aurou případu. Toto jsou davy před vězením v den její popravy. Nepřišly sem hltat skandál ani slavit.
Přišly dát najevo nesouhlas. Humánní odpuštění. Poukázat na násilí, které střelbě předcházelo. Její rozsudek se stal roznětkou k protestům proti trestu smrti.
„Je to středověké právní barbarství,“ odsoudil nejvyšší trest spisovatel Raymond Chandler. I případ Ruth Ellisové nakonec vedl ke zrušení trestu smrti ve Velké Británii. Byla poslední popravenou ženou Spojeného království.
Nového posouzení rozsudku se dodnes domáhá vnučka Ruth Ellisové Laura Enstonová. I kvůli traumatu, kterým rozsudek rodinu zničil. Její matka, dcera Ruth, se životem propotácela. Její strýc, syn Ruth, spáchal sebevraždu poté, co zneuctil matčin hrob (na snímku).
Jasnější pohled na případ vnesla i svědectví, která v roce 2013 shromáždila ve své knize A Fine Day for a Hanging autorka Carol Ann Lee. Známí Ruth, její lékaři, další svědci vypovídají o násilí, jemuž musela čelit: jak ji Blakely napadal i na veřejnosti, jak ji shodil ze schodů, jak ji vyhrožoval zabitím, jak kvůli jeho násilí na čas ohluchla.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz