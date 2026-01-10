OBRAZEM: Zkažená, chladná. Ale příběh britské vražedkyně má i jinou tvář

Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa londýnských nočních klubů. Chladnokrevná vražda. Svého milence zastřelila přímo na ulici! Ruth Ellisová se tak v roce 1955 stala poslední popravenou ženou Spojeného království. Lidé už tehdy vnímali, že to byl nespravedlivý trest. Její rodina se nápravy domáhá znovu i dnes.
Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa... Zastírat to však nemůžeme. Osmadvacetiletá blondýnka v dubnu roku 1955 skutečně... Tam ho dostihla, druhá kulka ho zkosila k zemi. Další tři do něj vpálila z... Dostala trest smrti. Odmítla žádat o milost, odmítla pomáhat kampani, která o... Jenže v jiném světle je možné vidět celý životní příběh Ruth Ellisové. Sledovat... Prvním byl její otec. Zneužíval její sestru, měl s ní dítě. Matka se ho tak... Štěstí jí nepřinesl ani románek s ženatým kanadským vojákem. Ve svých sedmnácti... Od práce v továrnách a kancelářích nakonec odešla do světa sexuální práce.... Došla k prostituci. V nočním klubu se s ní seznámil jeden z pravidelných hostů. Pan George byl... A návrat k prostituci. Jenže oslnivá blondýnka nakonec povýšila. V roce 1953 se... Ruth zářila, návštěvníci ji zbožňovali, uctívali, nosili drahé dary.

