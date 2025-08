Část 1/5

Prijomka. Na uvítanou

Jiný svět. Čím drsnější věznice, tím hrubší pravidla. Ruské žaláře vynikají. Takto zachytily fotky svět sibiřského tábora číslo osmnáct.

Nedobrovolnou ochutnávkou toho, co mučené teprve čeká, je „prijomka“. Ucelený přijímací rituál, kterým jsou vítáni nově příchozí do zadržovací cely, zahrnuje různé způsoby bití a stresových pozic. Hrubé násilí, páchaného tak, aby prozatím nezanechávalo tělesné stopy.

Počítá se k němu například sotřas, rychlé opakované údery do hlavy naplocho dlaní, s cílem vyvolat otřes mozku nebo dezorientaci oběti. Následovat může slavka, při níž jsou zadrženému ležícímu na břiše na lavici násilně roztaženy nohy od sebe. Produkuje silnou bolest, často i natržení svalů v tříslech či bedrech.

Týrání často doplní klystýr se studenou slanou vodou, dráždivou chemikálií nebo šamponem. Důstojnost vyslýchaného rychle vezme za své, když po kúře musí stát doširoka rozkročený, čelem ke zdi a s rukama nad hlavou a podstupovat následky výplachu.

Za ně je pak trestaný bitím mokrým ručníkem, potažmo je mu udělena „kyryza“. To je bití hrudníku nebo zad těžkým, plochým předmětem. Například deskou z neprůstřelné vesty. Způsobuje to silný otřes orgánů, ale zanechává jen minimální vnější stopy.

Význam „prijomky“ nespočívá jen v „uvedení“ do nové reality a rychlém zlomení vůle zadrženého člověka. Zadržení totiž zpravidla netuší, kde se nachází, na základě čeho byli zajištěni nebo z čeho jsou vlastně obviněni. Oficiální nařčení jim totiž mnohdy není sděleno.

Prijomka je průpravou na to, aby co nejdříve podepsali dokument, v němž se „dobrovolně“ zříkají právního zastoupení nebo přítomnosti advokáta. Teprve pak jim bude umožněno zvědět, čím se to vlastně provinili.