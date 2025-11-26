„Terapeut Richard Schwartz pojmenoval partu uvnitř nás ,systém vnitřní rodiny‘. Přišel se zajímavým pohledem na to, jak takový svět našich rádců funguje,“ představuje Rataj metaforu pomáhající objevovat tajemství, jež se nám dějí.
Jak poznám svou „vnitřní rodinu“?
Nejčastěji se ke zkoumání sebe samých metodou „systém vnitřní rodiny“ odhodlají lidé, když je něco trápí, něčemu chtějí přijít na kloub. Hledají-li nástroj, jak otevřít něco, co se jim neustále vrací, co je překvapuje, co je dělá úzkostnými, nesvobodnými a nespokojenými. Zajímá je: Proč? Je důležité využít zájem, odvahu a otevřenost. Nejde o počet „lidiček“, kteří v nás žijí, ale o to, co v nás právě „běží“. Nutnou podmínkou je umět pozorovat sám sebe a vnímat, co se ve mně děje.
Pokud chování člověka řídí hasič, nikdy nepůjde na žádnou terapii a svým chováním se nejspíš nebude vůbec zabývat. Řekne, že je zkrátka takový.