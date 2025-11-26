Zkuste dialog. Psycholog radí, jak chápat svého vnitřního tyrana, poseru i kritika

Psycholog a párový terapeut Pavel Rataj

Pavla Matějů
  20:00
V každém člověku se perou různé myšlenky. Jako by v nás žili malí lidé, kteří řídí naše rozhodování ve složitých, ale i v docela banálních situacích. Tak třeba: Mám partnerovi říct, že mi jeho špinavé ponožky odložené na stole vadí, anebo je to maličkost, kvůli níž se přece nebudeme hádat? Psycholog Pavel Rataj přibližuje přístup, s jehož pomocí můžeme lépe pochopit, co se uvnitř nás odehrává, a zkvalitnit tak svůj život.

„Terapeut Richard Schwartz pojmenoval partu uvnitř nás ,systém vnitřní rodiny‘. Přišel se zajímavým pohledem na to, jak takový svět našich rádců funguje,“ představuje Rataj metaforu pomáhající objevovat tajemství, jež se nám dějí.

Jak poznám svou „vnitřní rodinu“?
Nejčastěji se ke zkoumání sebe samých metodou „systém vnitřní rodiny“ odhodlají lidé, když je něco trápí, něčemu chtějí přijít na kloub. Hledají-li nástroj, jak otevřít něco, co se jim neustále vrací, co je překvapuje, co je dělá úzkostnými, nesvobodnými a nespokojenými. Zajímá je: Proč? Je důležité využít zájem, odvahu a otevřenost. Nejde o počet „lidiček“, kteří v nás žijí, ale o to, co v nás právě „běží“. Nutnou podmínkou je umět pozorovat sám sebe a vnímat, co se ve mně děje.

Pokud chování člověka řídí hasič, nikdy nepůjde na žádnou terapii a svým chováním se nejspíš nebude vůbec zabývat. Řekne, že je zkrátka takový.

Vstoupit do diskuse

