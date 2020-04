Penisová rouška říká: Neporušuj odstup. Stala se hitem

Roušku pokrytou penisy však nevymyslela, nejprve na ni narazila na internetu. Když si ji poprvé nasadila a vyrazila do supermarketu a zverimexu, vyfotila se a na Facebooku snímek doplnila poznámkou: „Když se někde ozve, že jsou na mé roušce penisy, vlídně mu vyložím, že skrze to posuzuju, že je někdo příliš blízko. Přátelsky mu tak sdělím, aby vypálil.“ Pohlavní údy jsou totiž velké tak akorát, z dvoumetrové vzdálenosti je nerozpoznáte.

Její příspěvek se stal hitem, zhlédlo ho již k půl milionu uživatelů. A nápad se jim víc než líbil. „Byl to výbuch,“ říká Mindy Vincentová. A protože je zakladatelkou neziskové organizace Utah Harm Reduction Coalition, rozhodla se nechat si vyrobit nové, vlastní penisové roušky a výtěžek věnovat práci pro oběti závislostí a pro prevenci.

Moje máma s penisem na tváři

Jakkoli ve svém facebookovém příspěvku, který vše začal, slibovala, jak bude zaskočeným okolojdoucím odpovídat, Xman.cz přiznala, že na první reakci si vlastně musela několik dní počkat.

„Nikdo roušku nekomentoval, ani se nedíval nějak nevěřícně. Až do včerejška! Chlapík ve zverimexu se mě zeptal, jestli vím, že mám na roušce penisy,“ napsala s rozesmátým smajlíkem v e-mailovém rozhovoru. Prozradila však, že se ke své hlášce nedostala, předběhli ji pokladní: „Hned mu vysvětlili, že to je ten virální vtip.“

A spokojená je i s reakcemi na internetu. „Mám za to, že z devětadevadesáti procent jsou pozitivní a laskavé. Miluju ty legrační. Zbylé jedno procento se může sebrat a skočit z mostu. Jsou to zatrpklí malí hejtři,“ říká.

A vyzdvihuje humor, protože je podle ní speciálně v dnešní době velmi nápomocný. „Definitivně ho teď potřebujeme. Ale taky laskavost, soucit. A především lásku,“ zdůraznila a odkázala na song „All You Need Is Love“ od The Beatles. A píše, že není stoupenkyní současné americké administrativy, ale že má za to, že jako země se Spojené státy spojují, aby se lidé vzájemně podporovali, jak duševně, tak materiálně, jídlem a dalšími nezbytnostmi. A oceňuje vládní stimulační balíčky.

A co podle ní říká penisová rouška o ní samotné? „Že mám ráda legraci, jsem kreativní a odvážná. A že se chráním,“ odpovídá. A se smíchem prozrazuje i komentář svého synka: „To je jediná chvíle, kdy jsem OK s tím, že se moje mamka stala populární na netu proto, že má na tváři penis, řekl mi.“

Celkem její organizace prodala na 13 tisíc roušek, ne všechny však byly ozdobené penisy. Prostor dostaly i vaginy a ženská ňadra. „Design měla na starost jedna paní ze Severní Karoliny. Je skvělá,“ poznamenala Mindy Vincentová.