Tehdy v šedesátých letech jsem si říkala, že pokud se člověk do něčeho takového zapojí, musí počítat s tím, že nakonec možná bude muset zabíjet – prohlásila bývalá militantní aktivistka Rose Dugdaleová ve vzácném rozhovoru pro dokumentární film z roku 2012.
Odhodlaná zabíjet ve jménu irské nezávislosti na britské nadvládě skutečně byla, jak dokázala v lednu 1974, kdy společně se třemi komplici unesla vrtulník a shodila z něj dvě podomácku vyrobené bomby na policejní stanici ve městě Strabane v Severním Irsku. Amatérské výbušniny naštěstí nevybuchly. Další velká akce Rose na podporu Irské republikánské armády (IRA) mnohem lépe odpovídala jejímu nóbl původu: krádež uměleckých děl.
Na pohřeb jí přišly zástupy bývalých spolubojovníků včetně představitelů Sinn Féin, aktuálně největší partaje v Severoirském shromáždění.