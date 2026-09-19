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Teroristka z nóbl rodiny. Okrádala barony, vyráběla bomby pro IRA, ve vězení porodila

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  13:00

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Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala obří loupež uměleckých děl, při níž zmizelo devatenáct vzácných obrazů včetně děl Vermeera, Goyi a Rubense v hodnotě zhruba tří miliard korun. | foto: Profimedia.cz

Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala obří loupež uměleckých děl, při níž zmizelo devatenáct vzácných obrazů včetně děl Vermeera, Goyi a Rubense v hodnotě zhruba tří miliard korun.
Krimi příběh

Tehdy v šedesátých letech jsem si říkala, že pokud se člověk do něčeho takového zapojí, musí počítat s tím, že nakonec možná bude muset zabíjet – prohlásila bývalá militantní aktivistka Rose Dugdaleová ve vzácném rozhovoru pro dokumentární film z roku 2012.

Odhodlaná zabíjet ve jménu irské nezávislosti na britské nadvládě skutečně byla, jak dokázala v lednu 1974, kdy společně se třemi komplici unesla vrtulník a shodila z něj dvě podomácku vyrobené bomby na policejní stanici ve městě Strabane v Severním Irsku. Amatérské výbušniny naštěstí nevybuchly. Další velká akce Rose na podporu Irské republikánské armády (IRA) mnohem lépe odpovídala jejímu nóbl původu: krádež uměleckých děl.

Na pohřeb jí přišly zástupy bývalých spolubojovníků včetně představitelů Sinn Féin, aktuálně největší partaje v Severoirském shromáždění.

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