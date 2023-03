1953. Rok temnoty a nepatrné naděje. Zemřel Stalin a v Americe vzkvétal jazz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to už 70 let, přesto se zdá, jako by ozvěny roku 1953 občas doléhaly až do dnešních dnů. Vzpomínky na lágry, křivdy justiční zvůle... Zatímco se západní svět osm let po válce radostně otřepával, v Československu panovala doba zmaru, strachu a lží. Přesto se objevila i trhlina. Naděje v podobě smrti dvou diktátorů – Stalina a jeho slouhy Gottwalda.