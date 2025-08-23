Premium

Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu

Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví jsou. Čínský stát pak zase ukázal, jak moc chce dominovat vývoji umělé inteligence.
První Světové hry humanoidních robotů lidské sportovce zcela jistě děsit nemusejí. I když se na ně do čínského Pekingu sjelo přes pět stovek robotů z 280 týmů z šestnácti zemí, aby po tři dny, od pátku 15. srpna do neděle 17. srpna, poměřovali síly v šestadvaceti disciplínách.

Roboti lidské sportovce rozhodně nepředčili. Jejich pohyby byly mnohdy těžkopádné, kickboxerské rány a kopy nepřesvědčivé, týmová koordinace se na fotbalovém hřišti leckdy zasekla a končila v zašmodrchaných formacích. Při jednom z virálních momentů robotický běžec zbůhdarma změnil směr, narazil do člověka a zhroutil se na trať. Humorných prvků byla spousta.

Závodníci se klátili a padali docela často, přesto jejich výkony ukazují pokrok robotů.
Jako ze sci-fi
Leckteré momenty byly docela působivé.
... jedna evidentně dobře mířená
Cílem bylo otestovat své svěřence, jejich pokroky v mobilitě, výdrž jejich baterií. A jak navíc poznamenává server NBC News, kromě smíchu zazníval publikem i potlesk. Leccos impozantní bylo. Zvlášť s vysvětleními vývojářských týmů.



