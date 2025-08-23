První Světové hry humanoidních robotů lidské sportovce zcela jistě děsit nemusejí. I když se na ně do čínského Pekingu sjelo přes pět stovek robotů z 280 týmů z šestnácti zemí, aby po tři dny, od pátku 15. srpna do neděle 17. srpna, poměřovali síly v šestadvaceti disciplínách.
Roboti lidské sportovce rozhodně nepředčili. Jejich pohyby byly mnohdy těžkopádné, kickboxerské rány a kopy nepřesvědčivé, týmová koordinace se na fotbalovém hřišti leckdy zasekla a končila v zašmodrchaných formacích. Při jednom z virálních momentů robotický běžec zbůhdarma změnil směr, narazil do člověka a zhroutil se na trať. Humorných prvků byla spousta.
O hvězdné sportovní výkony a výhry však lidským týmům, které roboty na hry dovezly, nešlo. Cílem bylo otestovat své svěřence, jejich pokroky v mobilitě, výdrž jejich baterií. A jak navíc poznamenává server NBC News, kromě smíchu zazníval publikem i potlesk. Leccos impozantní bylo. Zvlášť s vysvětleními vývojářských týmů.