Dejme na úvod slovo autorovi slavné knihy. „Moře ječelo a hnalo se za mnou jako řítící se horstvo,“ popisuje Daniel Defoe bouři, v níž ztroskotala loď a v níž se hrdina jeho románu Robinson Crusoe jako jediný z námořníků zachránil. „Obří vlna mne zdvihla a udeřila mnou o skalisko tak prudce, že jsem pozbyl vědomí.“ Poutavé, dramatické... Ovšem autor si vymyslel nejen jméno, nýbrž i popsané ztroskotání. Následný osamělý život na pustém ostrově si však půjčil od skutečného trosečníka.
Spatřili jsme muže oděného v kozích kůžích, který vypadal divočejší než jejich původní majitelé. I svou rodnou řeč zapomněl natolik, že jsme mu sotva rozuměli.