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Skutečný trosečník Crusoe. Zachránil si život, žil pak ale čtyři roky sám na ostrově

Martin Zeman
  20:00
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Tichomořský Ostrov Robinsona Crusoea. | foto: Shutterstock

Jmenoval se Alexander Selkirk, narodil se před 350 lety, a nebýt Daniela Defoea, nikdo by ho dnes asi neznal. Anglický spisovatel si půjčil jeho skutečný příběh, překřtil ho na Robinsona Crusoea a učinil ho nesmrtelným.

Dejme na úvod slovo autorovi slavné knihy. „Moře ječelo a hnalo se za mnou jako řítící se horstvo,“ popisuje Daniel Defoe bouři, v níž ztroskotala loď a v níž se hrdina jeho románu Robinson Crusoe jako jediný z námořníků zachránil. „Obří vlna mne zdvihla a udeřila mnou o skalisko tak prudce, že jsem pozbyl vědomí.“ Poutavé, dramatické... Ovšem autor si vymyslel nejen jméno, nýbrž i popsané ztroskotání. Následný osamělý život na pustém ostrově si však půjčil od skutečného trosečníka.

Spatřili jsme muže oděného v kozích kůžích, který vypadal divočejší než jejich původní majitelé. I svou rodnou řeč zapomněl natolik, že jsme mu sotva rozuměli.

Woodes Rogerskapitán

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