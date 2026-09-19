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Na videích amerického specialisty na vlasové náhrady vystupujícího na Instagramu jako @barberdreamsbyriggs bývá proměna někdy skoro k nepoznání. Muž přijde s výrazně prořídlým temenem a po úpravě odchází s účesem, který působí jako jeho vlastní. Vlasový systém se připevní na místa, kde vlasy chybějí, a po zastřižení a úpravě splyne se zbytkem účesu.
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A nejde jen o efektní videa na sociálních sítích. Tupé se vrací ve velkém, jen pod modernějším názvem vlasový systém. Britský Guardian letos upozornil, že zájem o tuto nenápadnou alternativu k transplantaci roste. Společnost Aderans podle deníku zaznamenala v roce 2025 meziroční nárůst počtu mužů kupujících vlasové systémy o 43 procent. Část popularity podle ní pohánějí právě videa s výraznými proměnami před a po.
Co znamená tupé
Pod slovem tupé si možná stále představujete nápadně hustý příčesek, který na hlavě vypadá jako cizí předmět. Moderní vlasové systémy však fungují jinak.
Na rozdíl od paruky zpravidla nezakrývají celou hlavu, ale pouze místo, kde vlasy chybějí nebo výrazně prořídly. Vlasy, pravé nebo syntetické, jsou upevněné na velmi tenké síťované či polyuretanové podložce, která má co nejvíce připomínat skutečnou pokožku hlavy. U pánských systémů nejčastěji zakrývá temeno, ustupující vlasovou linii nebo větší plešatou plochu.
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Podklad se upraví přesně podle potřeb konkrétního člověka. U lepených systémů se část vlastních vlasů zpravidla oholí, pokožka se připraví a vlasová náhrada se připevní speciálním lepidlem nebo oboustrannou páskou. Nakonec ji kadeřník zastřihne a propojí s vlastními vlasy po stranách a vzadu. Právě dobrý střih, správná hustota a odpovídající odstín rozhodují o tom, zda bude výsledek působit přirozeně.
Dobře připevněný systém přitom není určený jen na cestu do kanceláře. U některých typů se s ním dá sprchovat, sportovat nebo plavat, pokud se správně udržuje a použitý způsob lepení tomu odpovídá.
Jak dlouho vydrží tupé
Tady je potřeba rozlišovat dvě úplně jiné věci, tedy jak dlouho vydrží tupé přilepené na hlavě a jak dlouho vydrží samotný vlasový systém.
Lepidlo ani páska nevydrží navždy. V praxi se vlasový systém po několika týdnech sundává, vyčistí se pokožka i podklad a systém se znovu připevní. Jak dlouho fixace vydrží, záleží mimo jiné na pocení, mastnotě pokožky, sportu, počasí i použitém způsobu připevnění.
Samotný vlasový systém vydrží podstatně déle. Jeho životnost se počítá v měsících a u pánských systémů se orientačně uvádí přibližně tři až dvanáct měsíců. Záleží především na typu podkladu, kvalitě systému a způsobu péče.
Kde najít pánské tupé v Praze a Ostravě
Ne každý salon nabízí stejný rozsah služeb, proto je dobré si předem ověřit nejen dostupnost vlasového systému, ale i jeho nalepení a následný servis.
|Město
|Salon
|Co nabízí
|Praha
|NOBLES hair
|pánské tupé a profesionální lepení vlasových systémů
|Praha
|NATUR HAIR CZ, Praha 10
|vlasové systémy a výrobu na míru podle tvaru hlavy, hustoty a barvy vlasů
|Ostrava
|Paruky salon Rygulová, Poruba
|pánské paruky, toppery a poradenství. Profesionální lepení systému je vhodné předem ověřit
Nestačí však přijít ke kterémukoli kadeřníkovi s tupé v tašce. Běžný kadeřník vlasový systém nalepit umět nemusí. Je potřeba správně připravit pokožku, upravit velikost podkladu, zvolit vhodný způsob připevnění a nakonec nový účes zastřihnout tak, aby přirozeně navazoval na vlastní vlasy.
Vlasový systém má navíc jednu důležitou hranici. Zakryje řídnoucí vlasy, ale neřeší příčinu jejich vypadávání. Pokud začnou vlasy náhle nebo výrazně padat, objeví se lysá ložiska, svědění, zarudnutí nebo bolest pokožky, je vhodné nejprve navštívit dermatologa.
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Kolik stojí nalepení vlasů
Právě tady může první nadšení trochu vystřízlivět. Vlasový systém sice nevyžaduje chirurgický zákrok, ale není to jednorázový nákup za pár stovek.
V nabídce Natur Hair se v září 2026 hotové pánské vlasové systémy prodávají například za 5 900 nebo 7 400 korun. Systém vyráběný na zakázku stojí 14 tisíc korun. Ceny se však liší podle materiálu, konstrukce podkladu i způsobu výroby.
A pak přichází opakovaná údržba. Pokud je třeba systém každých několik týdnů sundat, vyčistit a znovu přilepit, je dobré se ještě před pořízením zeptat nejen na cenu první proměny, ale také kolik bude stát pravidelný servis.
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