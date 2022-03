Diagnóza: Neřidič s řidičákem. Když neochota sednout za volant přeroste v úzkost

Řidičský průkaz vlastním přes dvacet let. Ale nepřejte si, abych vás musel popovézt autem dál než dvacet metrů. Přesněji řečeno: nepřejte si, aby nás osud svedl do tísnivé situace, kdy by vás třeba ranila mrtvice mimo civilizaci a já byl široko daleko jediný, kdo vás může neodkladně odvézt do špitálu. To s výčitkou říkávám i mým rodičům, kteří se kdysi stali součástí tragikomického sledu událostí s výsledkem, že už si za volant netroufám. A odmítám to.

Přijal jsem autonehodu jako signál, že řízení možná není pro mě. Abych si to obhájil, přidal jsem si i důvody ekologické, že je přece zelenější jezdit vlakem. Kryštof Bartoš herec