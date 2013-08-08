Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno. Místnímu turismu přenesla památky přímo domů. Neschází ani Koloseum.
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Duplikační architekturu si Čína začala osvojovat na konci devadesátých let. Začala k sobě „transportovat“ budovy, vesnice, celé městské čtvrti. Například čtvrť Wu-čching města Tchien-ťin se zhlédla v italské Florencii.
Autor: commons.wikimedia.org
Zatímco na Západě považujeme tvůrce kopií za lupiče bez kreativity, Čína na ně nahlíží s větší nuancí, vysvětluje autorka knihy o čínských architektonických napodobeninách Bianca Boskerová.
Autor: Profimedia.cz
Povedená kopie je v Číně dokladem dovednosti. A též pragmatickým, praktickým řešením problému. „Je to dobrá věc, vidím věci z míst, kam bych se jinak nepodíval,“ souhlasí v rozhovoru pro Taipei Times jeden ze zpovídaných Číňanů. Wu-čching jim vystavuje i toto „italské“ náměstíčko.
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A rovněž byznys, nákupy. Aristokratická, exotická, západní aura architektury přes kopírák je často domovem obchodů zahraničních značek.
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Vybudovali ho v provincii Kuang-tung. Čínský Hallstatt u delty Perlové řeky má hallstattský evangelický farní kostel, fontánu i další objekty ikonického městečka v Horním Rakousku.
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Spolu s budovami a kašnami přenesl developer, státní firma China Minmetals, která jinak obchoduje s ocelí a nerosty, do provincie i lidi. Pro autentičnost
Autor: Profimedia.cz
Napodobování ikonické architektury bylo v Číně mnohem vrstevnatějším fenoménem, než bychom si mysleli. Neslo též jisté poselství moci: můžeme si přisvojit globální slávu. V tomto případě vzniklo něco, co by bylo pro mnohé rakouským kýčem s čínskými specifiky.
Autor: Profimedia.cz
Dlážděné ulice, viktoriánské balkony. Město, které je nabízí, je pojmenováno po londýnské řece Temži. Ta je však tisíce kilometrů daleko, město Thames Town leží 30 kilometrů od Šanghaje.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
I ono je ukázkou duplikační architektury.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Najdete v něm tudorovskou architekturu. Rovněž gotický anglikánský kostel inspirovaný svým vzorem v Bristolu.
Autor: Profimedia.cz
Město pro deset tisíc lidí bylo dokončeno v roce 2006. V roce 2013 ho ještě Business Insider popisoval jako město duchů, kvůli vysokým cenám bytů bylo prázdné.
Autor: Profimedia.cz
Posléze si ho Číňané a Číňanky oblíbili jako kulisy pro svatební fotografie. Postupně se však zaplnilo, částečně splnilo účel: ulevit přeplněné šanghajské metropoli.
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Britskou architektonickou aurou se inspirovalo i město Su-čou. Má autentické historické centrum, v moderní době se však rozhodlo podnikat výlety. Pořídili si například kopii ikonického londýnského Tower Bridge.
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Podívejte, jak se replika zdařila. Porovnat ji můžete s originálem nad Temží, tady je. I s turisty, snad jsou právě z Číny.
Autor: Profimedia.cz
Nabízí domácím turistům dovolenou ve švýcarském stylu. Včetně parního vlaku a Kapličkového mostu, který si vypůjčil pro změnu z Lucernu.
Autor: Profimedia.cz
Tianducheng, čtvrť ve městě Chang-čou, sáhla do francouzské metropole. Přenesla k sobě samotnou Eiffelovu věž.
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Ale nejen tu, Paříží je prostoupená i jinak. I ona byla původně investorským městem duchů, nakonec se však zaplnila a integrovala do živého okolní.
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I toto je Francie. Na město Bailu v provincii S’-čchuan dohlíží katolický kostel.
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V tomto případě není ráz města tak docela artificiální. Oblast doznala silný katolický vliv již v polovině devatenáctého století, shrnuje práce autora Xianghui Liaa. Kromě jedné čínské rodiny za ním stál i francouzský misionář. A poté další
Autor: Getty Images
Když se v roce 2008 městem prohnalo zemětřesení, začaly ho úřady obnovovat právě s ohledem na francouzskou tradici. A proto, aby bylo město turisticky zajímavé, samozřejmě.
Autor: Getty Images
Když se v roce 2008 městem prohnalo zemětřesení, začaly ho úřady obnovovat právě s ohledem na francouzskou tradici. A proto, aby bylo město turisticky zajímavé, samozřejmě.
Autor: Getty Images
Gondoly, jejich obsluha v typických pruhovaných halenách, vodní kanály oblévající domy. Ano, čínské Benátky! Najdeme je v přístavním městě Dalian.
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Dalianu se přezdívá Benátky východu. Nebo též Fake Venice, Falešné Benátky. Záleží na gustu.
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Velkým propagátorem architektonických kopií byla Šanghaj. V roce 2001 dokonce zahájila projekt tematických měst – duplikátů západních sídel. Jeho součástí bylo kromě města nad „Temží“ z úvodu i město Luodian. To se přeneslo do Skandinávie.
Autor: Getty Images
Ve velmi čínském stylu do města projekt přenesl i jezero inspirované švédským jezerem Mälaren. Cíl šanghajské administrativy byl však velmi praktický: decentralizovat a ulevit metropoli.
Autor: Getty Images
I toto sídlo je součást šanghajského projektu. Nové město Anting se vydalo pro změnu do Německa. Důsledně. Nespokojilo se s prostornými ulicemi německých měst, začalo též pořádat vlastní Oktoberfest.
Autor: Getty Images
Oblast Jü-ťia-pchu v ekonomické zóně Binhai se neohlédla do západní historie. Měla chuť na moderní tvář západu, na newyorský Manhattan. Nedopadlo to příliš úspěšně.
Autor: Profimedia.cz
Výsledkem nákladného projektu bylo město duchů. A i když do ambiciózně plánované finanční čtvrti Jü-ťia-pchu stát povelem nahnal svoje agentury a úřady, kategorii „ghost town“ Jü-ťia-pchu neopustilo. Pořád je z větší části prázdné. I kvůli počasí, časté deště ulice vždy promění v potoky vody.
Autor: Getty Images
Máme na to. Místní úředníci na pekingském předměstí Mentougou se rozhodli vystavit svou moc a vládu docela bezostyšně a nablýskaně. Jako své sídlo si postavili imitaci moskevského Kremlu.
Autor: Profimedia.cz
Majestátní, velkolepé, pyšné. A čínské. Toto Koloseum najdete v čínském městě Macau.
Autor: Profimedia.cz
Jeho stavitelé ctili zub času, ani čínské Koloseum není kompletní.
Autor: commons.wikimedia.org/Diego Delso, Profimedia.cz
Lan-čou, hlavní město metropole Kan-su, si vystavělo hned dvě „historické památky“. Vedle sebe se skví Parthenón, hlavní chrám antických Athén, a Velká sfinga v Gíze.
Autor: Getty Images
Čína však umí i kovbojský Divoký západ. Její Jackson Hole, inspirovaný sídlem Jackson ve Wyomingu, má vše, typické dřevěné domky, katolický kostel i kovbojský bar. Nabízet má ducha svobody, říká jeho developer.
Autor: commons.wikimedia.org
Česko na závěr. Ani náš historický a architektonický skvost čínské duplikační architektuře neunikl. Sáhla i po Českém Krumlovu. Teleportoval se do areálu korporace Huawei u Šen-čenu.
Autor: ČTK
Do Číny se Krumlov katapultoval s mnoha detaily, se štuky a římsami na fasádách, s romantickými podloubími.
Autor: Profimedia.cz
Český Krumlov, stejně jako dalších dvanáct tematických vesnic kampusu Huawei, vyprojektovalo japonské architektonické studio Nikken Sekkei.
Autor: Profimedia.cz
A docela prostá tečka na závěr: Čína umí duplikovat i samu sebe. Wang-ťing SOHO je pekingský komerční komplex prestižního studia Zaha Hadid Architects (foto nahoře), má podobu obřích oblázků. Na spodní fotografii je developerský projekt z města Čchung-čching. Jeho stavitel jakoukoli nápodobu odmítl.
Autor: Profimedia.cz