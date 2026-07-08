|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík
Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....
Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví
Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...
Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší
Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...
Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
Dvanáct ran kamenem. Jen náhoda, snažil se z brutálního činu vymluvit pachatel
Seděl v lokále, před sebou pivo a už nějakou dobu ji pozoroval. Dnes si konečně ověří, jestli je pravda, co se o ní říká. Když míjela jeho stůl, vyzývavě na ni mrkl a zatahal ji za sukni. Pohled mu...
Jak na sex: Pro partnerčinu rozkoš zapomínám na svou, píše čtenář
Vždycky jsem se příliš, skoro výhradně, soustředil na partnerčino vzrušení a uspokojení. Přílišné soustředění zrušilo spontánnost, a vlastně i vzrušení, jak z toho ven? píše čtenář Jan. Sexological...
Nevěděl, k čemu je klika. Ztráta paměti mi změnila pohled na vzdělávání, říká ředitel
Ředitel školy Rostislav Konopa po pádu z kola ztratil paměť z prvních 25 let svého života. Zkušenost ho přivedla k otázkám identity, charakteru a skutečného smyslu vzdělávání. „Často jsme vězni svých...
O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví
Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...
Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík
Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....
OBRAZEM: Klidný start do prázdnin. Potěšte se fotkami Mléčné dráhy a mlhovin
Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a potíží. Prostor k vydechnutí, zastavení se. Fotografie vesmíru jsou impozantní, spektakulární. V soutěži ZWO Astronomy...
Dvoje necky či smrt stovkami řezů. Jaké byly nejkrutější techniky mučení
Výročí upálení Jana Husa nabízí otázku, jak se kdysi trestalo. Nic pro slabší povahy! Ačkoli, nejsme dnes naopak příliš útlocitní? I extrémně kruté metody popisuje magazín Víkend DNES.
Pro sezení by mělo platit pravidlo třiceti minut, říká studie
Vychází z desetiletého výzkumu rozsáhlého počtu mužů a žen. Přináší vážné varování o souvislosti mezi sezením a rizikem rakoviny. Jenže též důležitý detail: důležité není jen, kolik toho prosedíte,...
Ať vás neomámí: reklama, která cíleně odrazuje, je tajná zbraň marketingu
Říká vám, nabádá, varuje vás, že onen produkt rozhodně není pro vás. Jenže právě taková reklama může být nejúčinnější. Studie amerických psychologů ukazuje, že když značky přestanou mluvit ke všem a...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Sopka změní rázem klima i dějiny. Tyto erupce nejde moc předvídat, říká geolog
Mají schopnost měnit světové klima i dějiny. Dokážou zničit úrodu i vytvářet úrodnou půdu. A jako lidstvo jsme jim úplně ukradení. „Ty úplně největší erupce se těžko předpovídají, protože s nimi naše...
Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší
Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...