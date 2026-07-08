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Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár

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Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály,... Duplikační architekturu si Čína začala osvojovat na konci devadesátých let.... Zatímco na Západě považujeme tvůrce kopií za lupiče bez kreativity, Čína na ně... Povedená kopie je v Číně dokladem dovednosti. A též pragmatickým, praktickým... Evropská a americká architektura začala pomáhat podporovat místní turismus. A rovněž byznys, nákupy. Aristokratická, exotická, západní aura architektury... Vybudovali ho v provincii Kuang-tung. Čínský Hallstatt u delty Perlové řeky má... Najdete v něm tržiště, náměstíčka, typické květiny za okny: je to klon. Bizarní Spolu s budovami a kašnami přenesl developer, státní firma China Minmetals,... A rovněž produkty. Pivo nemůže scházet! Napodobování ikonické architektury bylo v Číně mnohem vrstevnatějším fenoménem,... Čína má takových míst mnohem víc, nejen svůj vlastní Hallstatt.
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno. Místnímu turismu přenesla památky přímo domů. Neschází ani Koloseum.

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Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár

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