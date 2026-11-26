O výstřední reklamní nápady nebyla v Las Vegas nikdy nouze. Ovšem ten, s nímž za svým zaměstnavatelem přišel Robert Timm, se běžným propagačním podnikům silně vymykal. Chtěl vytvořit světový rekord v délce nepřetržitého letu.
Aby snad nedošlo k pomýlení: nenavrhoval mu zaletět nejdelší trať mezi dvěma body anebo zkusit, jak dlouho se udrží nad zemí s jednou nádrží paliva. Šlo mu o to „vydržet co nejdéle ve vzduchu bez přistání“. Což byla myšlenka skutečně okřídlená.
Hned po startu bylo zapotřebí provést poněkud kuriózní úkon. V době, kdy neexistovalo satelitní sledování letadel, museli organizátoři vymyslet způsob, jak vyloučit, že by letci někde tajně přistáli.