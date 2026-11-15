Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář

Jeho kostra nese známky mnoha vážných poranění, včetně zlomeniny nosu a žebra. Pravou ruku mu pravděpodobně ochromila septická artritida, i ta mohla souviset se zraněním. Způsobila mu ztrátu pohyblivosti, kterou podle výzkumu pravděpodobně kompenzoval tím, že předměty bral do úst, naznačují to stopy opotřebení na zubech. Měl těžký a fyzicky náročný život, shrnuje zpráva sdružení National Museums Scotland.
Muž, který dostal tvář po 2 000 letech
Hrob našel, v době mezi lety 140 a 165 našeho letopočtu, u římské pevnosti Inveresk. Mohl být vojákem? Ledaže by dokázal držet zbraně v levé ruce, v pravačce by to nesvedl. Snad byl úředníkem, snad byl vojsku k ruce jinak. Jeho zaměstnání, úkol neznáme, víme však, jak byl pohřbený. Bizarně. A můžeme též nahlédnout, jak vypadala jeho tvář.
Jak líčí studie z magazínu Scottish Archaeological Internet Reports z roku 2020, byl pochovaný na zádech, jeho nohy a ramena však byly vyvýšené. A kostře nezůstala hlava na svém místě. To byl hororový prvek jeho pohřebního rituálu. Po smrti mu byla hlava oddělena dole u krku. Vykonavatelé mu ji položili k pravé straně těla, lebka se dívala kupředu.
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Proč? Nezdálo se, že to mělo znamenat ponížení.
Čtyři mrtví bez hlav
Jiné aspekty jeho pohřbu naznačují, že byl pochovaný s důstojností, uvádí portál Live Science. Nebyl však jedinou kostrou s oddělenou hlavou. Ze šesti ostatků, které se v místě našly, měly lebku položenou u těla hned čtyři. Důvod se neví, snad to odkazovalo na keltský kult hlavy, který přisuzoval hlavě oddělené od těla nadpozemskou moc. Možná to mělo naopak zaručit, že mrtvý neobživne.
Izotopický výzkum však odhalil, že všichni čtyři muži pohřbení bez hlav do oblasti přicestovali. Náš zemřelý, jemuž se teď dostalo tváře, prožil dětství v jižní Británii, možná též v Nizozemsku, velmi daleko od místa, kde zemřel. I další do skotské hraniční výspy připutoval, z Anglie. O třetím výzkum napovídá, že ve Skotsku žil v dospělosti. Čtvrtý pocházel ze Středomoří. Všichni byli migranty, protože však země jejich původu byly odlišné, zdá se, že si zvyk pohřbu s odseknutými hlavami z rodišť nepřivezli.
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Co v římské pevnosti dělali? Cizinci mohli v římské armádě zastávat několik rolí, vysvětlil archeolog John H. Reid. U legií mohli sloužit jako řemeslníci, sluhové, mohli být vojáky v pomocných oddílech. Mohli být též příslušníky občanských legií.
Proč jim rituály přisoudily oddělené hlavy, nevíme.
Tušit však díky moderním postupům můžeme, jak muž s chromou pravačkou vyhlížel.
Přátelé by jej poznali
Tvář mu dal portrét forenzního umělce Chrise Rynna. Vycházel z osteoarcheologického výzkumu, izotopové analýzy, extrahované DNA, která určila barvu mužových očí, vlasů a pleti. Konkrétní vzhled si autor přimyslel, vyvedl ho v několika verzích, s prořídlými prošedivělými vlasy i bujnou kudrnatou tmavou kšticí.
„Nemůžeme říci, jak přesně vypadal, ale máme za to, že by v něm takto jeho rodina a přátelé poznali jeho podobu,“ míní kurátor National Museums Scotland Fraser Hunter.