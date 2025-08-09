Premium

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Radomír Dohnal
Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých letech minulého století obrátit toky velkých řek, poslat je mimo jejich přirozená koryta, k jihu. S pomocí jaderných explozí.
Obrovský experiment. A obrovsky nebezpečný. Týkal e i řeky Irtyš.

Velké toky, nacházející se na území bývalého Sovětského svazu, řeky jako Lena, Angara, Ob, Kolyma či Jenisej, míří svým proudem převážně k severu. K neúživným a věčně vymrzlým pustinám sibiřské tajgy, k ústí v Severním ledovém oceánu. Do míst, kde další vody formálně zapotřebí nikomu není.

Bylo to tak vždycky. Ale ten holý fakt na budovatele stalinistického ráje působil dojmem spiknutí přírody.

Jih velké ruské země a kraje střední Asie, končiny kolem vysychajícího Aralského jezera, totiž přesně opačně úpěly nedostatkem závlahy. Situace tam byla tristní, v teplotně mnohem příhodnějších podmínkách tam početná populace živořila hlady. S dostatečným zdrojem vody by přitom bylo jistě víc než možné vytvořit zde prosperující zemědělství.

Jak to zařídit? V teorii by stačilo vzít část obrovského množství vody neužitečně protékající Sibiří a severním Ruskem a přesměrovat ji k jihu.

Ta myšlenka, dlužno dodat, nebyla nějak revoluční nebo objevně nová.

Nejspíš poprvé o ní referoval už spisovatel Igor Demčenko. Když vydal svou brožuru O zaplavení Aralsko-kaspické nížiny za účelem zlepšení klimatu přilehlých zemí, psal se rok 1871. A cary tehdy oslovila. Zrovna tak se v oné myšlence zhlédli sovětští plánovači ve 30. letech. Tehdy byl „napravováním a rekonstrukcí“ řek pověřen Institut přehrad a kanálů, Hydroprojekt.

Ale snad proto, že se pamětníci těchto velkých ér nedožili spokojeného stáří anebo nepřežili Stalina, začíná se v 60. letech nad přesměrováním řek bádat nanovo. A skutečně ve velkém.



Premium

