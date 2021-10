Sněz, co můžeš jako sebevražda. Jídelní řetězec šel ke dnu za pár dní

Za pozváními, která nabízejí neomezenou konzumaci, obvykle nestojí nezištná štědrost nebo dočasné šílenství majitelů, ale dobré propočty vycházející z ekonomiky provozu. Fixní cena za vstup totiž za normálních okolností překryje rozdíl mezi extrémními jedlíky a běžnými strávníky a volný výběr z bufetů šetří peníze na obsluhu. Tedy, většinou.

Když vaše občerstvení stojí na ne zrovna laciných a standardně dostupných surovinách, můžete si rozmařile pojatou akcí pořádně nabourat kasu. V roce 2003 se o tom přesvědčili manažeři společnosti Red Lobster, vcelku populárního řetězce restaurací s rybími specialitami.

Proč vymýšlet něco nového?

Z původní floridské minutkové jídelny se Red Lobster už dávno rozrostl na mezinárodní kolos, provozující 719 podniků po celém světě. Kolos, který by měl stejně jako výnosy jeho akcionářů dál růst. Proto někomu z vedení přišlo jako dobrý nápad oslovit klientelu novou, „nevšední“ akcí, aby se podnik dostal do širšího povědomí. Následná přehlídka kreativních návrhů akcí nicméně po poradách nejvyššího vedení skončila schválením staré známé pozvánky „sněz, co můžeš“. Prý proto, že má velmi jednoduchá a srozumitelná pravidla a je použitelná univerzálně.

Akce v sobě nesla i dvě bezpečnostní pojistky. V roce 2003 bude vyzkoušena jen ve Spojených státech, a teprve podle jejího úspěchu se uvidí, jestli bude expandovat dál do světa. A fixní cena za neomezenou konzumaci bude vyšší, než při obdobných kampaních bývá, aby se eliminovaly případné ztráty. Zatímco většina amerických „sněz, co můžeš“ restaurací nabízí menu za 14,99 dolaru, v přepočtu tedy asi 322 korun, v Red Lobster nasadili cenovku 22,99 dolaru, 494 korun.

Dlužno dodat, že obě pojistky hned po dopředu vydatně medializovaném zahájení akce selhaly. Co manažeři podcenili? Schopnost svých zákazníků spořádat na posezení enormní, přímo gargantuovské porce. Jíst krevety je něco jiného než se přecpávat rýží a kořeněným masem naloženým v čínské sójovce. Jemného krabího masa se do jednoho prostě vleze hodně, a je to známka luxusu, kvůli které se vyplatí povolit si opasek.

Za svých třiadvacet dolarů se hosté v amerických restauracích rozhodně nešetřili a zdaleka přitom nešlo jen o zákazníky ze Spojených států. Výlet za humrovými hody se vyplácel Mexičanům i Kanaďanům. Na trojnásobné návštěvnosti to bylo znát.

Nad humry lidé vysedávají dlouho

Na ziscích z tržeb už bohužel ne. Naopak se o tři čtvrtiny propadly. Dílem proto, že v normálním bufetu nebo čínském bistru nemarníte ani chvíli. Sníte si, co zmůžete, a odvalíte se pryč. Jíst korýše je však náročnější proces. Všechno to křupání, loupání, vydlabávání chutných kousků si žádá čas.

Takže u plně obsazených stolů extrémní jedlíci vegetovali celé hodiny, zatímco se venku tvořily fronty nespokojenců. Správně připravit rybí speciality je taky větší nápor na posádku kuchyně. A byl tu ještě jeden problém. Udržet zásobování restaurace v chodu není až takový problém, když poptáváte hovězí na hamburgery nebo brambory na hranolky. Ale zkuste si shánět dlouhonohé „sněžné“ kraby Chionoecetes opilio.

Ty není v parametrech farem a akvakultur snadné produkovat a na jejich odlov jsou dané kvóty. Jejich nabídka je jen omezená a dokupování mimo pravidelné objednávky vyjde dost draze. Mořští korýši a desetinožci zvláště nejsou prostě laciné zboží.

Lidé se jimi teď však cpali doslova po tunách, „protože jsou v akci“. A když hosté spořádají poslední kousek? S neukojeným apetitem kočují k další restauraci s logem červeného humra, aby vyjedli zásoby i jí.

Už po prvních dnech neuvážené akce činily přímé finanční ztráty 3,3 milionu dolarů, asi 71 milionů korun. To by vedení ještě vydýchalo. Jenže propad akcií společnosti, hnaný výpadky zásobování restaurací a nespokojeností strávníků, už ne. Burza na Wall Street vystavila restauračnímu řetězci účet v podobě ztráty 400 milionů dolarů hodnoty. A to bylo víc než nestravitelné.

Rokem 2003 zahájil Red Lobster dramatický sešup, doprovázený rychlými výměnami krizových manažerů, plošnou snahou o všemožné úspory a snižování mezd zaměstnanců. Dokonce se snížil i k používání lacinějších surovin. Svou ztracenou reputaci tím však už zpět nezískal. Výnosná akce přišla rybí kuchyni velmi draze.