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OBRAZEM: Řezník Mladić se prohlásil za národního mstitele, přišel o lidskost
Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši. Pohrdlivý. Při jednáních výmluvně pokládal na stůl pistoli. Brutální, nelidský. Životy civilistů pro něj neměly hodnotu. To on...
Erotika, vlkodlaci, barbaři: Sybil Danningová vládla béčkovým filmům
Oslňovala sex-appealem a vládla silou. Byla Kriemhildou z uhozené erotické ságy o Siegfriedovi i barbarskou bojovnicí v bezduchých Sedmi slavných gladiátorech. A též královnou Stirbou z hororu...
Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí
Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila...
Bitva, která na stovky let ovlivnila české dějiny. Sultán u Moháče vyhrál bleskově
Připravila trůny českého a uherského království o panovníka. Vpustila na ně Habsburky – a osmanskému sultánovi otevřela cestu k další expanzi do Uher. Bitva u Moháče, která se odehrála právě před 500...
Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana
Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím...
Erotika, vlkodlaci, barbaři: Sybil Danningová vládla béčkovým filmům
Oslňovala sex-appealem a vládla silou. Byla Kriemhildou z uhozené erotické ságy o Siegfriedovi i barbarskou bojovnicí v bezduchých Sedmi slavných gladiátorech. A též královnou Stirbou z hororu...
Závodní člun se při 340 km/h vznesl a udělal salto. Posádka přežila
Velmi netradiční zážitek za sebou mají diváci závodů motorových člunů v americkém Missouri. Speciálně upravený závodní člun těsně po projetí cíle v rychlosti hodně přes 300 kilometrů za hodinu udělal...
Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí
Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila...
OBRAZEM: Řezník Mladić se prohlásil za národního mstitele, přišel o lidskost
Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši. Pohrdlivý. Při jednáních výmluvně pokládal na stůl pistoli. Brutální, nelidský. Životy civilistů pro něj neměly hodnotu. To on...
„Ať ti nepoškodím vnitřní orgány.“ Reportér vyzkoušel posilování s železnou koulí
Vládne přátelská atmosféra, a tak jednoho zkušeného borce žádám o radu: „Mám si vzít na cvičení ručník?“ S vážným výrazem mi odpoví: „Ne, my krvácíme dovnitř.“ Jenom doufám, že si nepustím kouli na...
VIDEO: Nepřerovnávejte nám ty boty, prosí japonská záchranka veřejnost
Je to projev tradiční zdvořilosti, pohostinnosti, etikety. Jenže zdržuje akci. Japonští záchranáři a záchranářky proto tamní veřejnost vyzývají: ignorujte dobré způsoby a nesrovnávejte nám boty.
Sabotéři kouzel: mágové vyzrazují triky z pomsty i kvůli soudu
Nikdy neodhalují své triky. To je nejzásadnější pravidlo magické profese. Proč ho tedy kouzelníci porušují? Dávná i čerstvá minulost vyzrazuje hned několik důvodů: nařízení soudu, osobní zisk, pomstu.
Místo Facebooku síť FacelOOk. Jak filmy vymýšlejí vlastní značky
Svět kolem nás je plný značek, produktů. Proto je film musí vpustit na promítací plátno. Ovšem ne každá firma o to stojí. Proto v hollywoodských studií vznikla branže sdílených fiktivních značek....
Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana
Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím...
Bitva, která na stovky let ovlivnila české dějiny. Sultán u Moháče vyhrál bleskově
Připravila trůny českého a uherského království o panovníka. Vpustila na ně Habsburky – a osmanskému sultánovi otevřela cestu k další expanzi do Uher. Bitva u Moháče, která se odehrála právě před 500...
Funguje. Velká studie ocenila zdravotní efekty tradičního čínského cvičení
Je největší svého druhu, svůj verdikt tedy vynáší autoritativně. Aktuální čínská studie chválí tradiční cvičení a předkládá důkazy o tom, jak prospívá kloubům i vazům, svalům, kostem, nervové tkáni....
VIDEO: Byl svědkem americké revoluce. Teď prastarý dub zachraňují
Jeho korunová klenba dosahuje čtyřiceti metrů, kmen má v průměru skoro dva metry. Je starý asi tři sta let. Stejně monumentální je jeho historie. Létaly kolem něj střely za poslední bitvy americké...