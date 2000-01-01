náhledy
Byla sex symbolem, bezpochyby. Ale jiným než ty předchozí. Nejenže vstoupila do zástupů blond krásek, se svou latino hřívou tmavých vlasů. Postavy, jimž na plátně vdechla život, byly tvrdší, syrovější. Houževnaté, zarputile bojovné. A mnohdy složitější, kontroverznější. Projděte si některé výrazné role Raquel Welchové, která by 5. září oslavila 85 let.
Autor: Profimedia.cz
Toto je role, která z ní udělala sex star. Ve filmu Milion let před Kristem z roku 1966 byly jejím jediným kostýmem bikini z jelení kůže. Ovládly sex-appeal celých šedesátých let.
Autor: Profimedia.cz
Tato filmová fotka se stala ikonickým pin-up girl plakátem. Mimochodem, ve Vykoupení z věznice Shawsank ho měl na zdi své cely Andy Dufresne.
Autor: Profimedia.cz
Jenže herečka Raquel Welchová není jen jeskynní žena transformovaná v pin-up girl. Byť se v oné poloze, jako sexuální symbol, proslavila nejvíc.
Autor: Profimedia.cz
Hannie Caulderová. Vyniká-li některá její postava, je to tato. Nejen proto, že si skrze ni Welchová v roce 1971 dopřála jako jedna z prvních hereček hlavní roli ve westernu, v žánru, v němž bylo ústřední místo určeno mužům.
Autor: Profimedia.cz
Jaký to je navíc příběh a jaká je to hrdinka! O třicet let později se stal film inspirací Quentinu Tarantinovi pro jeho Kill Bill.
Autor: Profimedia.cz
Welchová v něm ztvárnila ženu z farmy uprostřed pouště, kterou vyplení gang tří bratrů. Jejího manžela zavraždí, ji znásilní, farmu zapálí. Hannie Caulderová přijde o všechno.
Autor: ČTK
A rozhodne se nastoupit cestu pomsty. Zjistí, že zabít tváří tvář je navzdory hrubosti, do níž ji osud uvrhl, a touze po odplatě těžší, než soudila.
Autor: Profimedia.cz
Jako zkoušená a houževnatá žena Maria Stonerová vynikla i ve westernu Bandolero! I to byla postava, která ji vyjmula z kategorie pouhého sex symbolu: složitá, rozporuplná, nucená opřít se jen o svou tvrdost a sílu.
Autor: Profimedia.cz
I tady zločinci zavraždí jejího muže. Jí samotné se gang zmocní jako rukojmí. Uprchlíky pronásleduje stárnoucí šerif, jenže spolu s ním ji pronásleduje i jeho láska k ní.
Autor: Profimedia.cz
Jenže Maria šerifa nikdy nemilovala, ani svého manžela, který ji samotnou od její rodiny koupil. Během honu nakonec propadne lásce k jednomu z psanců. Svou tíživou minulost se Maria snaží proměnit v sílu.
Autor: Profimedia.cz
100 pušek. Snímek je podle kritiků nevyužitou příležitostí a je známý půtkami, které se při natáčení odehrávaly mezi Welchovou a jejím hereckým partnerem Jimem Brownem.
Autor: Profimedia.cz
Jenže též způsobil kontroverze tím, jak nerespektoval dobové hranice ohledně ras. Zahrnuje intimní scénu mezi Welchovou a Brownem, v době, kdy byla pro Hollywood taková poloha v mezirasové kompozici nepřípustná.
Autor: Profimedia.cz
Další z momentů byl pro Welchovou charakteristický. Odmítla režisérovo naléhání, aby se v jednom z výjevů svlékla. Nahotu před kamerou odmítala.
Autor: Profimedia.cz
Transsexualita na plátně. V roce 1970 ono téma provokativně uvedl z listů knihy Gore Vidala film Myra Breckinridge. V mnoha ohledech bořil hranice.
Autor: Getty Images
Líčí snový příběh muže, který se operací změnil v ženu. Vydává se za vdovu sebe samého, nastoupí na hereckou školu, kde se rozhodne ničit tradiční mužství, pro štěstí lidstva.
Autor: Profimedia.cz
Defiluje v něm i pobuřující scéna znásilnění muže ženou pomocí připínacího penisu. To je ona.
Autor: Getty Images
„Kdyby se muž měl stát ženou, chtěl by se stát tou nekrásnější na světě, stal by se Raquel Welchovou,“ prohlásil producent filmu Myra Breckinridge. Jeho filmu to k úspěchu ve své době nepomohlo. Propadl.
Autor: Profimedia.cz
Není to western, ale jejím drsným hrdinkám z Divokého západu se svobodná matka K. C, Carr podobá: snaží se vydělat pár dolarů a při tom neztratit tvář.
Autor: Profimedia.cz
Jejím údělem je dráha, na níž svádějí násilné boje jezdkyně na kolečkových bruslích. Je to drsný způsob, jak si vydělávat na život. „Ale ženy tohoto světa jsou tvrdé,“ uvedla ke světu Roller Games Welchová.
Autor: Profimedia.cz
Snímek z roku 1972 zachytil genderové nastavení sil v Americe sedmdesátých let. A Welchová o čtyřicet let později souhlasila: ženy se rvaly, ale řídili to a zisk kasírovali muži. „Je to hezká metafora toho, jak ženy své životy v oné době nahlížely,“ mínila.
Autor: Profimedia.cz
Právo zemřít, rok 1987. Jeden ze tří filmů, na něž byla nejvíc hrdá (kromě Hannie Caulderové a filmu Fantastická cesta).
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná psycholožka se musí vyrovnat s diagnózou neléčitelné neurologické nemoci ALS, s postupující tělesnou imobilizací. Nakonec prosí manžela, aby jí pomohl s odchodem ze světa. Film vznikl podle skutečného příběhu.
Autor: Profimedia.cz
Na závěr však nahlédneme do lehčích poloh. Film Fantastická cesta má hned dva české ozvuky. Připomene náš dětský seriál Křeček v noční košili. A hlavní úlohu, i když je to spíše role kulisy, v něm hraje československý vědec, jehož vynález dovede zmenšovat lidi.
Autor: Profimedia.cz
Rozhodne se utéct do Spojených států, je však postřelený, zůstává v kómatu se zraněným mozkem. Welchová se s dalšími odborníky nechá zmenšit a vydává se na cestu do vědcova mozku. Je to akční drama! S odstupem půvabné.
Autor: Profimedia.cz
Kuriozitkou je film Kouzelný Kristián z roku 1969. Satirická komedie s Ringo Starrem, Peterem Sellersem, Welchová se v něm mihla v drobné roli. Stejně jako John Lennon, Yoko Ono a členové budoucích Monty Pythonů.
Autor: Profimedia.cz
A připomeneme ještě jednu polohu Raquel Welchové. V osmdesátých letech se věnovala fitness, cvičení, zdravému životnímu stylu. Sepsala knihu Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program.
Autor: Profimedia.cz
Rawuel Welschová zemřela v roce 2023, bylo jí dvaaosmdesát let. Pátého září 2025 by se dožila pětaosmdesáti.
Autor: Getty Images