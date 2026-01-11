Mrtvola, spousta důkazů, deník. Dálniční vrah zvolil u soudu bizarní taktiku

Slušný, chytrý, vzdělaný, usměvavý. I na to Randy Kraft sázel. Jak by pro porotu mohl být pachatelem dlouhé řady tak bestiálních vražd? | foto: Getty Images

Radomír Dohnal
Dopadli ho s mučenou mrtvolou v autě. Našli u něj fota trýzněných svázaných nehybných mužů. Seznam, který upomínal na dlouhou řadu vražd. Krevní stopy. Dálniční vrah Randy Kraft však vsadil na mlčení a zapírání. Obžalobě to přineslo hrozivé potíže. Dnes pořád sedí v cele smrti.

Krimi příběh

Noc byla na kalifornské jaro nezvykle horká a neméně rozpálený byl i povrch mezistátní dálnice I-5. Sportovní Toyota Celica hnědé barvy, která si to šinula kupředu komíhavou jízdou mezi pruhy, k sobě na vyprázdněné vozovce přitahovala pozornost. Když za ní zablikaly majáky policejního vozu, zastavila na odpočívadle u Mission Viejo tak, že do ní policisté málem vrazili.

Mafián trpěl paranoiou. Po největší loupeži v dějinách začali podezřelí záhadně mizet

Vincent ‚Vinny’ Asaro, údajná hlava zločinecké rodiny Bonanno (23. ledna 2014...

Při drzé loupeži krátce před Vánocemi roku 1978, kterou proslavil slavný film Mafiáni, si lupiči...

Gorilí zabiják. Nekrofilní vrah s obří silou trpěl halucinacemi, inspiroval Hitchcocka

Earl Nelson

Vyšinuté dětství prostoupené náboženstvím, zvířecí návyky, halucinace, vidiny. Obří síla, fyzické...

Zvrhlý a brutální kanibal z Duisburgu. Přiznával tolik vražd, až to policii vadilo

Joachim Kroll (vpravo). Nakonec vypovídal tak moc, až to ohrožovalo reputaci...

Jedl odřezky z lidských těl. Nedělal to však kvůli kanibalskému chtíči. Chtěl ušetřit na nákupech...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Zahrabaný Vietnamec v lese, mrtvý senior v bytě. Klíčem k případům byly hodiny

ilustrační snímek

Zločin – vraždy nevyjímaje – často nechodí sám. A někdy se jednotlivé případy propletou tak, že se...

Mlýn hrůzy. Polské židy ubytovali a zabili. Jejich nasolené maso prodali hladovým

Černobílý dobový snímek z vyšetřovacího spisu ukazuje hrůzné místo činu, Kohnův...

VIDEO Před sto lety skončil jeden z nejotřesnějších tuzemských případů 20. století. Jaké rozsudky rozdala...

