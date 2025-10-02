Benching, ghosting, zombieing… Randění v roce 2025 připomíná hru Scrabble

Máte trápení se vztahy? Nedaří se v lásce? Je to benching, breadcrumbing, zoombieing? Nebo snad ghosting? | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Scarlett Wilková
  18:00
Máte trápení se vztahy? Nedaří se v lásce? Je to benching, breadcrumbing, zombieing? Nebo snad ghosting? Randění je dnes pro starší i střední generace trochu jazykový oříšek. A nejen jazykový. Jednoduše je výrazně složitější než v dobách, kdy ještě nebývalo zvykem analyzovat pocity tak dopodrobna.

Myslím, že od něj je to zatím jenom benching. – Aha, a jak to bereš? – Lovebombing ode mě rozhodně čekat nemůže. – Jasně, takže cushioning. – Cuffing a uvidíme, jak se to vyvine. No a ještě je tady ta jeho kolegyně, to bys nevěřila, ta dělá normální orbiting. Ale ne že by o ni měl zájem a na mě kašlal, to ne. Snaží se. Když má pocit, že dávám zpátečku, tak se snaží až moc. – Vážně? No nevím, nechci ti radit ale… – Ale co? – Já bych se na něj vykašlala, z toho nakonec ještě může být hoovering. Já to zažila a díky, nikdy víc. – Jo, jo, já vím.

Takže si to přeložíme?

Cookie jar se dá přeložit jako nádoba na sušenky. Popisuje se tak chování poněkud nejistých a nespolehlivých jedinců, nezáleží na tom, zda mužů či žen. Zkrátka jsou to typy, které sice s někým mají vztah, ale zároveň mají v záloze další partnery.

Benching, ghosting, zombieing… Randění v roce 2025 připomíná hru Scrabble

