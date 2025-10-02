Myslím, že od něj je to zatím jenom benching. – Aha, a jak to bereš? – Lovebombing ode mě rozhodně čekat nemůže. – Jasně, takže cushioning. – Cuffing a uvidíme, jak se to vyvine. No a ještě je tady ta jeho kolegyně, to bys nevěřila, ta dělá normální orbiting. Ale ne že by o ni měl zájem a na mě kašlal, to ne. Snaží se. Když má pocit, že dávám zpátečku, tak se snaží až moc. – Vážně? No nevím, nechci ti radit ale… – Ale co? – Já bych se na něj vykašlala, z toho nakonec ještě může být hoovering. Já to zažila a díky, nikdy víc. – Jo, jo, já vím.
Takže si to přeložíme?
Cookie jar se dá přeložit jako nádoba na sušenky. Popisuje se tak chování poněkud nejistých a nespolehlivých jedinců, nezáleží na tom, zda mužů či žen. Zkrátka jsou to typy, které sice s někým mají vztah, ale zároveň mají v záloze další partnery.