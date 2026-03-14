Bylo horké léto, když se ve Washingtonu objevila strašidla. Skutečná strašidla. Svítící příšery. Viděla je spousta lidí. Dokonce to v hlášení zaznamenala policie.
Něco takového Amerika dosud nezažila. Tmou se míhaly světélkující přízraky připomínající zvířata. Svítil měsíc a zřejmě to působilo hodně hororově, protože chodci i křičeli hrůzou.
Ale byla to jen supertajná americká zbraň, která měla srazit Japonsko na kolena.
Pro zvýšení účinku bude tělo obaleno černou látkou, na které budou namalovány kosti. Celé to ponese balon nebo drak, takže to bude vypadat, že se liška vznáší. Ze země Japonci uvidí, jak posel zkázy otevírá tlamu.