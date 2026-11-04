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Řádění lupičů ukončila zbrklá vražda. Zbytečná smrt je téměř připravila o život

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Dveře se rozlétly a v nich tři maskovaní muži s revolvery v rukou. Podle jejich chování bylo vidět, že jsou to profesionálové. | foto: Reuters

Celý kraj zachvátil strach. Pěší chodci i vozkové na svých povozech byli zastavováni tlupou maskovaných mužů, kteří si se zbraněmi v rukou vynucovali vydání peněz a dalších cenných věcí. Člověk aby se bál vystrčit paty...
Krimi příběh

Obec s pozoruhodným jménem Šišma byste našli v Olomouckém kraji v okrese Přerov. V roce 1929, kdy se tu odehrál ten smutný příběh, spadala pod okres Holešov. Právě řečeného roku 1929 bylo zdejší obyvatelstvo vzrušeno podivnými skutky, které se zde a v okolí odehrávaly. Začala zde působit odvážná lupičská tlupa, která se už brzy stala postrachem celého kraje. Členové tlupy provedli se zbraní v ruce celou řadu drzých loupeží, mnohdy za denního světla, a i když po nich četnictvo pátralo ze všech sil, strážci zákona zatím neměli štěstí. Masky lupičů, a tedy i jejich inkognito, byly dokonalé.

Dveře se rozlétly a v nich tři maskovaní muži s revolvery v rukou. Podle jejich chování bylo vidět, že jsou to profesionálové.

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