Obec s pozoruhodným jménem Šišma byste našli v Olomouckém kraji v okrese Přerov. V roce 1929, kdy se tu odehrál ten smutný příběh, spadala pod okres Holešov. Právě řečeného roku 1929 bylo zdejší obyvatelstvo vzrušeno podivnými skutky, které se zde a v okolí odehrávaly. Začala zde působit odvážná lupičská tlupa, která se už brzy stala postrachem celého kraje. Členové tlupy provedli se zbraní v ruce celou řadu drzých loupeží, mnohdy za denního světla, a i když po nich četnictvo pátralo ze všech sil, strážci zákona zatím neměli štěstí. Masky lupičů, a tedy i jejich inkognito, byly dokonalé.
Dveře se rozlétly a v nich tři maskovaní muži s revolvery v rukou. Podle jejich chování bylo vidět, že jsou to profesionálové.