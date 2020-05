VIDEO: Už sedm let měl být po smrti. Místo toho Radek žije rapem

Narodil se jako zdravý chlapec. Mezi čtvrtým a pátým rokem si jeho mamka všimla, že při chůzi má, jak to popisuje, „pohupující se styl“. A časem se pohupování stávalo výraznější. Proto se obrátila na lékaře, ti po několika týdnech zjistili, že Radek trpí nevyléčitelnou nemocí. Svalovou dystrofii.

Maminka Kateřina tehdy vůbec netušila, co to za chorobu je. Lékař jí sdělil, že se s ní chlapci dožívají patnácti let věku. Objevuje se mezi šestým a osmým rokem, projevuje se ochabováním svalů. Postupuje od nohou, posledním svalem, který přestává fungovat, jsou plíce.

Žít pro rap

V pubertě, to již byl upoutaný na elektrický invalidní vozík, se Radek rozhodl s nemocí bojovat. Hudbou. S bratrancem začali po sociálních sítích dělat beat box. Potom se pustil, aby se ze svých někdy depresivních nálad vypsal, do rapu. Nejprve pouze skládal, jen tak do šuplíku. Potom začal i rapovat.

Během několika měsíců získal spoustu fanoušků, říká, že na webu našel svůj život. Už v pubertě snil o tom, že jednoho dne bude jako raper vydávat cédéčka a koncertovat. Ve dvaceti letech se mu sen začal pomalu naplňovat. Na jeho první koncert přišlo na 1 600 lidí.

Radegaster vystoupení považuje za svůj zatím nejsilnější zážitek. A za opravdový začátek kariéry. V plánu má koncertovat a vydávat alba dál – a dál bojovat s nemocí. Věří tomu, že i díky svému rapovému trénování plic nemusí mít ani ve svých třiadvaceti letech plicní ventilátor a s dechem zatím nemá výrazné problémy.