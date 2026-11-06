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První ponorka vypadala jako dva želví krunýře. Její útok Brity řádně vyděsil

Martin Zeman
  16:00
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První válečná ponorka zvaná Turtle neboli Želva - dobový obrázek a snímek z Muzea ponorkového loďstva amerického námořnictva v Grotonu. Ve výřezu je seržant Ezra Lee, který se před 250 lety odvážil do podivného dřevěného sudu vlézt a zaútočit na Brity. | foto: koláž iDNES David Votruba

Stalo se před 250 lety v new Yorku během války za nezávislost. Seržant Ezra Lee tehdy usedl do ponorky, aby ji využil jako zbraň proti britské lodi. Jeho mise sice nakonec cíle nedosáhla, zapsala se však do dějin jako první ponorkový útok v historii.

Takhle vynálezce David Bushnell sám v dopise popsal svoji první válečnou ponorku, když se o ni zajímal jeden z Otců zakladatelů USA a jejich budoucí třetí prezident Thomas Jefferson: „Vnější tvar se podobá dvěma želvím krunýřům spojeným dohromady. Vstup do lodi tvoří vzedmutí krunýřů u pomyslné hlavy zvířete. Člověk uvnitř vydrží 30 minut bez přívodu čerstvého vzduchu.“ Z jeho slov chápeme, proč první válečnou ponorku nazval Turtle – Želva.

Svíčka by uvnitř spotřebovala kyslík, konstruktér proto využil bioluminiscenci: dřevo napadené houbami.

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První ponorka vypadala jako dva želví krunýře. Její útok Brity řádně vyděsil

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První válečná ponorka zvaná Turtle neboli Želva - dobový obrázek a snímek z...

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