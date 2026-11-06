Takhle vynálezce David Bushnell sám v dopise popsal svoji první válečnou ponorku, když se o ni zajímal jeden z Otců zakladatelů USA a jejich budoucí třetí prezident Thomas Jefferson: „Vnější tvar se podobá dvěma želvím krunýřům spojeným dohromady. Vstup do lodi tvoří vzedmutí krunýřů u pomyslné hlavy zvířete. Člověk uvnitř vydrží 30 minut bez přívodu čerstvého vzduchu.“ Z jeho slov chápeme, proč první válečnou ponorku nazval Turtle – Želva.
Svíčka by uvnitř spotřebovala kyslík, konstruktér proto využil bioluminiscenci: dřevo napadené houbami.