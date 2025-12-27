Ta se na plátnech a později i na obrazovkách používá k vytváření realistických speciálních efektů téměř od zrození kinematografie. A jak se zdá, ani s neustále se zdokonalujícími počítačovými efekty se tento obor nikam zásadně nechystá. Jen je ho méně a méně vidět.
Intimní a falešné
Věděli jste o tom, že se to ve filmech a seriálech minimálně v posledních několika letech hemží protetickými penisy? Nebo že se na placech běžně nosí i ženské protetiky, například falešná ňadra, genitálie či těhotenská břicha? Pokud nevěřícně kroutíte hlavou, rozhodně nejste sami. Protetika jako taková je totiž, pokud ji filmaři využívají ve svých dílech civilně, natolik neviditelnou součástí, že není příliš složité nechat se ošálit.
Známým hercem, který oficiálně potvrdil, že před kamerou protetický penis nosil, je například někdejší představitel Luciuse Malfoye z filmové série o Harrym Potterovi – Jason Issacs.