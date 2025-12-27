Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Premium

Fotogalerie 6

Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav. Díky protetice byl k nepoznání. | foto: Profimedia.cz

Filip Jaroševský
Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff Goldblum proměňující se v obří mouchu ve stejnojmenném filmu režiséra Davida Cronenberga či bláznivá uťatá ruka jménem Věc opatřená vlastním vědomím z filmů a seriálů o Addamsově rodině. To vše jsou památné a mezi fanoušky často zmiňované příklady umně využité protetiky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ta se na plátnech a později i na obrazovkách používá k vytváření realistických speciálních efektů téměř od zrození kinematografie. A jak se zdá, ani s neustále se zdokonalujícími počítačovými efekty se tento obor nikam zásadně nechystá. Jen je ho méně a méně vidět.

Intimní a falešné

Věděli jste o tom, že se to ve filmech a seriálech minimálně v posledních několika letech hemží protetickými penisy? Nebo že se na placech běžně nosí i ženské protetiky, například falešná ňadra, genitálie či těhotenská břicha? Pokud nevěřícně kroutíte hlavou, rozhodně nejste sami. Protetika jako taková je totiž, pokud ji filmaři využívají ve svých dílech civilně, natolik neviditelnou součástí, že není příliš složité nechat se ošálit.

Známým hercem, který oficiálně potvrdil, že před kamerou protetický penis nosil, je například někdejší představitel Luciuse Malfoye z filmové série o Harrym Potterovi – Jason Issacs.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Antické pochutnání. Na jakých pokrmech hodovali ve starém Řecku a Římě?

Dobrou chuť!

Ještě než propadnete darům našeho stědrovečerního stolu, nahlédněte do gastronomie boháčů i chudiny starého Řecka a Říma. Do jejích surovin, receptů a spektra jejích chutí. Neztratili byste se v...

Neměl jméno, minulost ani hlas. Poslední zajatec II. světové přijel domů po 55 letech

Premium
András Toma. Muž, pro kterého druhá světová válka skončila v roce 2000.

Poslední zajatec druhé světové války? Žádní Japonci, o kterých se točily filmy, ale Maďar. András Toma byl zajat v roce 1945 a pak byl úředně zapomenut v blázinci kousek od Uralu. Zůstal tu déle než...

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Premium
Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

Nejen rolničky, též vraždění ve frontě, horory. Vánoce mají i temnou tvář

Satan. Ronald Simmons terorizoval svou rodinu už jako dítě. Násilníkem zůstal....

Ani ony nejsou imunní. Ne, nejsou jen svátky klidu a míry, nejsou prostoupené jen cinkáním rolniček. Vánoce mají i své zločiny a děsivé tóniny. Projděte se jimi. Výlet nastoupíme z hororové strany,...

Léčil nejlepší fotbalisty světa. Zdraví musíme jít naproti sami, říká profesor Dvořák

Premium
Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo...

Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo i Messi. Profesor Jiří Dvořák si celý život plní sen: pomáhá lidem ke zdraví. Přečtěte si mimořádný příběh mimořádného...

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Premium
Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

27. prosince 2025

Slunovrat v duši. Proč dáváme dárky a jak s tím souvisí tma, líčí psychiatr Honzák

Premium
Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje...

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje slunce a primáti? To vysvětluje psychiatr Radkin Honzák v kontextu lidské evoluce, vánoční mytologie a své nové knihy s názvem...

26. prosince 2025

Léčil nejlepší fotbalisty světa. Zdraví musíme jít naproti sami, říká profesor Dvořák

Premium
Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo...

Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo i Messi. Profesor Jiří Dvořák si celý život plní sen: pomáhá lidem ke zdraví. Přečtěte si mimořádný příběh mimořádného...

26. prosince 2025

Vánoční příměří 1914: válečné zákopy ovládl smír, ale jen někde

Dárky. Britští důstojníci dostali od německých vojáků německý zpěvník, přilby....

Umlkla děla, místo nich nad zákopy zazněly koledy. V části západní fronty proti válčení protestovala lidskost. V posledních dnech roku 1914 se na sto tisíc britských a německých vojáků zapojilo do...

25. prosince 2025

Nemanželské dítě málem umrzlo v lese. Příběh odstartoval velkou vánoční tradici

Premium
Brněnský vánoční strom se pokácí v nedalekých Bílovicích, vztyčí se v centru a...

Už je tomu sto jedna let, co se na českých náměstích o Vánocích pravidelně tyčí ozdobené stromy. Tradici nastartoval v prosinci 1924 v Brně spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek a jeho nápad měl...

24. prosince 2025

VIDEA ROKU: Herzigová v ikonickém kalendáři, návštěva popraviště a nahá seznamka

Tajemná, ale blahodárná. Tak vidí vodu česká modelka Eva Herzigová. Kalendář...

Co se vejde do rubriky Xman? Dá se říci, že snad úplně všechno: zážitky, fantazie, sex, krásné ženy a muži, historie, sport, ale třeba také násilí nebo koníčky. I to, po čem muži touží. Mezi...

24. prosince 2025

Nejen rolničky, též vraždění ve frontě, horory. Vánoce mají i temnou tvář

Satan. Ronald Simmons terorizoval svou rodinu už jako dítě. Násilníkem zůstal....

Ani ony nejsou imunní. Ne, nejsou jen svátky klidu a míry, nejsou prostoupené jen cinkáním rolniček. Vánoce mají i své zločiny a děsivé tóniny. Projděte se jimi. Výlet nastoupíme z hororové strany,...

23. prosince 2025

KVÍZ: Antické pochutnání. Na jakých pokrmech hodovali ve starém Řecku a Římě?

Dobrou chuť!

Ještě než propadnete darům našeho stědrovečerního stolu, nahlédněte do gastronomie boháčů i chudiny starého Řecka a Říma. Do jejích surovin, receptů a spektra jejích chutí. Neztratili byste se v...

vydáno 22. prosince 2025

Vražda beze smyslu. Pilot ji spáchal v letadle, zamotal hlavu nejen justici

Premium
Na snímku vpravo Earnest Pletch, vlevo ilustrační snímek vygenerovaný Ai.

Byl bláznem do létání. Earnest Pletch si takovou nálepku nepochybně zasloužil. Klukovský sen o tom, že se stane pilotem, si totiž plnil naprosto bezohledně. Byl kvůli němu schopen krádeže. Jenže taky...

21. prosince 2025

Neměl jméno, minulost ani hlas. Poslední zajatec II. světové přijel domů po 55 letech

Premium
András Toma. Muž, pro kterého druhá světová válka skončila v roce 2000.

Poslední zajatec druhé světové války? Žádní Japonci, o kterých se točily filmy, ale Maďar. András Toma byl zajat v roce 1945 a pak byl úředně zapomenut v blázinci kousek od Uralu. Zůstal tu déle než...

20. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Filmové hodinky jsou víc než jen doplněk. Postavám dodávají charisma, příběhu novou dimenzi

Ve spolupráci
Modely hodinek Hamilton Khaki Field Murph a Khaki Aviation Pilot Day Date z...

Hodinky jsou osobitým šperkem pro muže i ženy, ve filmech však hrají i další roli: vyjadřují charakter či společenský status postavy, plynutí času a mohou se stát i součástí dějové linky. Které filmy...

19. prosince 2025

Sklony k agresivitě máme, ale násilí se spíš učíme. A ne vždy je to náš výběr, říká vědec

Premium
Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří...

Agresivita je člověku vlastní, ale ve zlo ji mění až nástroje, tvrdí někteří vědci. Sociální antropolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Soukup míní, že sklony k násilí jsou v našem...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.