Muž, který brzy zamotá hlavu Berlínu, ošálí Ameriku včetně prezidenta Roosevelta a podvede miliony Němců, zahajuje velmi monotónně: „Tady je Gustav Siegfried Eins, tady je Gustav Siegfried Eins.“ Pětačtyřicet sekund, pořád dokola. Der Chef. Šéf. A s ním přichází převrat ve válce v éteru. Pak svým hlasem pruského gardového oficíra diktuje číselné kódy jednoduché šifry, kterou gestapo nemůže nerozluštit. Dozví se, že Willy se setká s Jochenem v páté řadě přízemí kina Union a bude to během druhého představení.
A pak se to rozjede. Ve Skotsku právě přistál Hitlerův zástupce Rudolf Hess, z čehož má Německo šok a führer máslo na hlavě. Ale muž za mikrofonem spěchá na jeho obranu: „Řekněme si to natvrdo, ten chlap stejně jako zbytek celé té kliky šašků, velikášských intrikánů a salónních bolševiků, kteří si říkají naše vedení, ztratí prostě nervy, jakmile nastane první krize. Co udělá, sotva zjistí, že dění má i temné stránky? Sbalí si svůj pytlík s hormonálními pilulkami, popadne bílou fangli a letí vydat sebe i nás na milost a nemilost toho platfusáckého šmejda, ožraleckého starého židáka Churchilla. Je mu úplně jedno, že je nositelem nejdůležitějších říšských tajemství.“
Delmer je mág tajné války, který pouhými slovy přiměl ke kapitulaci generály a jednu ponorku, k tomu navedl Němce, aby se v roce 1945 stříleli mezi sebou, a vyhnal statisíce civilistů, aby ucpali silnice.