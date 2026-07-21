Středočeské Zahořany leží asi dvacet pět kilometrů jižně od Prahy uprostřed brdských lesů. Je to obec úctyhodného stáří, vždyť první písemná zpráva pochází z roku 1348, tedy právě z roku, kdy císař a král Karel IV. založil v Praze univerzitu.
V Zahořanech žil i neslavný hrdina tohoto příběhu František Žežulka. Tento muž vysoké postavy jistě mohl prožít svůj život v bázni boží jako řádný člověk, leč každý má takový osud, jaký si zvolí.
Pak netrvalo dlouho a přišla první rána. Časem se z toho stala skoro běžná zvyklost a Žežulka několikrát zbil svou ženu tak, že ji musela jít bránit i její stará matka.