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Prohrával, nevydělával a zuřil. Za to musel někdo zaplatit! Za oběť si vybral svou ženu

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Znásilnění je možné nahlásit i po delší době. Promlčecí lhůta je pět let, v... Premium

Znásilnění je možné nahlásit i po delší době. Promlčecí lhůta je pět let, v případě nezletilé oběti se navíc počítá až po dosažení plnoletosti. Nezřídka se stává, že se oběti rozhodnou na policii či na pomáhající organizace obrátit až po delším čase. Je to tak v pořádku –⁠ nemusíte dělat nic, na co se necítíte připravená. | foto: Shutterstock

Úsloví „jdou mu ruce dozadu“ znamená, že je někdo levý na práci nebo rovnou vykutálený lenoch. A když se k tomu přidá ještě sklon k násilí a alkoholu, máme tady člověka, před kterým je dobré mít se na pozoru.
Krimi příběh

Středočeské Zahořany leží asi dvacet pět kilometrů jižně od Prahy uprostřed brdských lesů. Je to obec úctyhodného stáří, vždyť první písemná zpráva pochází z roku 1348, tedy právě z roku, kdy císař a král Karel IV. založil v Praze univerzitu.

V Zahořanech žil i neslavný hrdina tohoto příběhu František Žežulka. Tento muž vysoké postavy jistě mohl prožít svůj život v bázni boží jako řádný člověk, leč každý má takový osud, jaký si zvolí.

Pak netrvalo dlouho a přišla první rána. Časem se z toho stala skoro běžná zvyklost a Žežulka několikrát zbil svou ženu tak, že ji musela jít bránit i její stará matka.

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