Porno v ložnici? To může posloužit coby inspirace, ale jen těžko jako praktický návod. „Posiluje stereotypy, které propartnerské soužití zrovna nepodporují,“ vysvětluje v Naked Wam Up sexkoučka Julie Gaia Poupětová. V nové epizodě pořadu bude pořádně horko, erotické sny dostanou tvář.

Do prosklených boxů si v druhé epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko stoupnou dívky, které o nahém pózování před kamerou možná vědí víc, než by asi třicetiletý Honza tušil. I když beze studu přiznává, že velmi rád sleduje filmy pro dospělé. Jak moc žhavé to ale může být ve skutečnosti, naživo?

V podcastu Naked Warm Up, který vlastní epizodě předchází, si proto nejprve Vítek Zach popovídá o vlivu sledování porna na vztahy a sexuální život se sexuální koučkou. Julie Gaia Poupětová mu objasní, že hranice užitečnosti porna zpravidla končí tam, kde začínají stereotypy, které formují pohled na sexuální vztahy, ale při střetu s realitou přitom neobstojí.

Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s Julií Gaiou Poupětovou sledujte na Óčku ve čtvrtek 16. října ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.

Honza: hlavní postava první epizody

Ve druhé epizodě Naked Attraction Česko & Slovensko bude hledat partnerku třicetiletý Honza z Moravy. Jeho online fantazie se mu zhmotní přímo před očima. Splní se mu sen a sbalí některou ze sexy dívek i v realitě? Připravte se na žhavou epizodu, která vyústí v rande, kde rozhodně nepůjde jen o řeči…

Stejně jako to, co v akčním filmech nebo thrillerech projde hlavním hrdinům, totiž nebude fungovat v běžném životě. „Porno je žánr jako každý jiný,“ říká kriticky Poupětová. „Ale těmi extrémními výkony, i v tom normálním spektru aktivit, realitu prostě neodráží. A nabízí vizuální podněty, které nemusí korespondovat s normálními ženami.“

Dodává, že až zhoubné to může být tam, kde si lidé, muži, pornem kompenzují omezený přístup k informacím. Konkrétně ti, co buď dlouho, anebo ještě nikdy neměli sex. U této skupiny se deformují očekávání a představy o tom, jak sex „funguje“ a jak na různé podněty reaguje žena při sexu.

„Často se mě také muži například ptají, jestli je normální, že jim penis po ejakulaci ochabne,“ vysvětluje Poupětová.

Smířlivěji ale dodává, že vliv porna ve zdravém dlouhotrvajícím vztahu nelze generalizovat a šmahem odsuzovat. Existuje řada lidí, kteří díky pornu objevili své možnosti. Nebo změnu potřeb v průběhu let, co jsou spolu, případně si tak mohou vynahrazovat potřeby, které ve vztahu realizovatelné nejsou.

Když ale budeme porno používat k tomu, abychom se uchýlili do své vlastní bubliny a izolovali své potřeby od partnera? Tak, až zesilujeme stereotyp, který je v tom vztahu destruktivní?

„Pak je to blbý,“ stručně shrnuje Julie Gaia Poupětová.

Otázka, zda porno spíš inspiruje, nebo škodí, rezonuje v podcastu Naked Warm Up opravdu silně. Protože Honza, hlavní protagonista druhé epizody, se nebojí veřejně přiznat, že na porno docela rád kouká. A proti němu teď budou stát ženy, které se nějakým způsobem věnují či věnovaly erotice, potažmo Only Fans. Dokáže se přes to přenést? Pochopí, že scénář z pornofilmu nemusí být tím nejlepší návodem na seznámení?

Do podcastu Naked Warm Up tentokrát dorazila sexkoučka Julie Gaia Poupětová, se kterou si moderátor Vítek Zach popovídal o vlivu sledování porna na vztahy a sexuální život.
Přiznat se ke sledování porna? K tomu se lidé doznávají jen neradi. Podle Poupětové se s tím pojí odsudky a stigmatizace.
Julie Gaia Poupětová se sexkoučingu, kurzům a terapiím intimity věnuje dlouhodobě.
Druhá epizoda Naked Attraction bude patřit Honzovy z Moravy.
