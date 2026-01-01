náhledy
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké přírodě a její ochraně. Letošního ročníku se účastnila i godzilla Udo Harmse, jeho veverka si do úst vzala příliš velké sousto.
Ve správný moment byl na pravém místě Dirk Koster. Situace vykouzlila jedné ze tří mladých žiraf v keňské oblasti Oltepesi na hlavě unikátní ozdobu. Celkem se soutěže zúčastnilo přes deset tisíc fotografií.
Do finále porota vybrala i snímek Kevina Lohmana. Právem! Udatná veverka na něm podniká sveřepý útok na velkého výra virginského. A co víc! Atak prý ještě jednou zopakovala.
Rypouš je mezi tučňáky jako kolos. Kdykoli čtyřtunové monstrum vykročí, rozprchnou se před ním, aby se vyhnuli zašlápnutí, popisuje autor snímku Marek Jackowski. Rypouše to evidentně baví, proto autor svůj snímek nazval Úsměv.
Příhodný okamžik se povedlo zachytit i Eigilovi B. Jensenovi. Anhinga americká ulovila rybu, jenže ji propíchla a v mnoha komických momentech se jí snažila zbavit. A v jedné chvíli jako by pták s rybou srostl, nasadil si rybí hlavu.
A ještě jednou veverka, tentokrát jako superhrdinka. Na snímku Rémiho Schnella se vydává do akce.
Nic pro cizí oči. Velmi intimní chvilku párečku papouška Alexandra šedého vyfotil Jeetendra Chaware. Byla tak intimní, že mu dvojice výhled zaclonila křídlem.
Elvise mezi krokodýly vyslal do finále Paolo Torre.
Dá to fušku. Je to dřina. Malý jezevec na fotce Lukase Andree Andersena ani nezastírá, jak moc utahaný je.
Autor: Comedy Wildlife Photography Awards/Lukas Andree Andersen