Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody

Autor:
Fotočlánek
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky,... Ve správný moment byl na pravém místě Dirk Koster. Situace vykouzlila jedné ze... Do finále porota vybrala i snímek Kevina Lohmana. Právem! Udatná veverka na něm... Rypouš je mezi tučňáky jako kolos. Kdykoli čtyřtunové monstrum vykročí,... Příhodný okamžik se povedlo zachytit i Eigilovi B. Jensenovi. Anhinga americká... A ještě jednou veverka, tentokrát jako superhrdinka. Na snímku Rémiho Schnella... Nic pro cizí oči. Velmi intimní chvilku párečku papouška Alexandra šedého... Elvise mezi krokodýly vyslal do finále Paolo Torre. Dá to fušku. Je to dřina. Malý jezevec na fotce Lukase Andree Andersena ani... Aj. Zajíčka v rozpacích zachytila Carolin Moore. To orangutan Tannera Mansella zdrženlivost ani stud nezná.
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké přírodě a její ochraně.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby....

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.

Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž...

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....

Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky,...

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...

Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček

Může přinést zpestření, sex ve třech však ukrývá i výzvy, dokonce nástrahy.

Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...

Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk

Aby spánek občerstvil, posílil, obnovil energii, je na místě mu nabídnout...

Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...

Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky,...

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...

18. října 2026

VIDEO: Letecký unikát. Česká akrobatická skupina ovládla jedinečný manévr

České akrobatické kvarteto Red Bull Aerobatic Team si troufne na nejtěžší výzvy...

Při akrobatickém létání musí piloti zvládat přetížení až 10 G, manévry v trojrozměrném prostoru i naprostou souhru. Česká skupina Flying Bulls Aerobatic Team nyní vstupuje do nové kapitoly. Její...

17. října 2026

Messner před 40 lety vylezl na Lhoce s vadou chlopně. Jak to srdce zvládlo?

Reinhold Messner v rozhovoru pro Der Spiegel řekl, že mu lékaři nedávno odhalili vrozenou srdeční vadu.

Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Reinhold Messner dokončil výstup na horu Lhoce, a stal se tak prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů. Až dnes přitom zjistil, že jak Korunu...

16. října 2026

Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk

Aby spánek občerstvil, posílil, obnovil energii, je na místě mu nabídnout...

Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...

16. října 2026

Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž...

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....

15. října 2026

Krtčí lidé zaujali New York. Mizí a vynořují se z kanálů

Je to jako novodobá legenda. Lidé se však v New Yorku do podzemí skutečně...

Bylo to mystérium, které obyvatelstvo New Yorku zaujalo po měsíce. Party lidí otvíraly poklopy kanálů a nechávaly se spolknout podzemím metropole, jinde byli podivíni zase vidět, jak vylézají na...

14. října 2026

Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby....

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.

13. října 2026

Jízda na tygrovi. Churchill plul do USA s pěti tisíci německými zajatci

Premium
Na místě. Winston Churchilll se loučí s námořníky.

Ona otázka už zůstane navždy bez odpovědi: Co kdyby se zajatí Němci rozhodli, že se vyvalí z podpalubí a setnou Británii její hlavu i za cenu sebeobětování pro vůdce a třetí říši? Měsíc předtím se na...

12. října 2026

Hlavně nedělat ve výcviku úlevy, korektnost může stát životy, říká policejní instruktor

Premium
Pavel Černý

„Hlavně se nesmějí dělat úlevy,“ říká o policejním výcviku pplk. ve výslužbě Pavel Černý, který je autorem zásadních výukových střeleckých manuálů a odborných učebnic sebeobranné a taktické střelby....

12. října 2026

Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček

Může přinést zpestření, sex ve třech však ukrývá i výzvy, dokonce nástrahy.

Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...

12. října 2026

Z šatlavy si Mikuláš Dačický udělal krčmu. Když nechtěl platit, utekl bojovat s Turky

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

Pro současníky byl spíše povalečem, rváčem a pijanem. V hodinách českého jazyka se však Mikuláš Dačický z Heslova promění v renesančního básníka, kronikáře a satirického kritika dobových zlořádů....

11. října 2026

Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z...

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...

11. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×