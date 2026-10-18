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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.
Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize
Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....
Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...
Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček
Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...
Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk
Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...
Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...
VIDEO: Letecký unikát. Česká akrobatická skupina ovládla jedinečný manévr
Při akrobatickém létání musí piloti zvládat přetížení až 10 G, manévry v trojrozměrném prostoru i naprostou souhru. Česká skupina Flying Bulls Aerobatic Team nyní vstupuje do nové kapitoly. Její...
Messner před 40 lety vylezl na Lhoce s vadou chlopně. Jak to srdce zvládlo?
Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Reinhold Messner dokončil výstup na horu Lhoce, a stal se tak prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů. Až dnes přitom zjistil, že jak Korunu...
Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk
Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...
Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize
Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....
Krtčí lidé zaujali New York. Mizí a vynořují se z kanálů
Bylo to mystérium, které obyvatelstvo New Yorku zaujalo po měsíce. Party lidí otvíraly poklopy kanálů a nechávaly se spolknout podzemím metropole, jinde byli podivíni zase vidět, jak vylézají na...
Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.
Jízda na tygrovi. Churchill plul do USA s pěti tisíci německými zajatci
Ona otázka už zůstane navždy bez odpovědi: Co kdyby se zajatí Němci rozhodli, že se vyvalí z podpalubí a setnou Británii její hlavu i za cenu sebeobětování pro vůdce a třetí říši? Měsíc předtím se na...
Hlavně nedělat ve výcviku úlevy, korektnost může stát životy, říká policejní instruktor
„Hlavně se nesmějí dělat úlevy,“ říká o policejním výcviku pplk. ve výslužbě Pavel Černý, který je autorem zásadních výukových střeleckých manuálů a odborných učebnic sebeobranné a taktické střelby....
Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček
Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...
Pronájem kanceláře č.5 o 62.05 m2 v novostavbě budovy s možností pronájmu skladové haly cca 500 m2
Plavnická, Kamenný Újezd, okres České Budějovice
14 000 Kč/měsíc
Z šatlavy si Mikuláš Dačický udělal krčmu. Když nechtěl platit, utekl bojovat s Turky
Pro současníky byl spíše povalečem, rváčem a pijanem. V hodinách českého jazyka se však Mikuláš Dačický z Heslova promění v renesančního básníka, kronikáře a satirického kritika dobových zlořádů....
Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...