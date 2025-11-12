Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu

Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my postupně představíme všech čtyřicet finalistů. Nechybí mezi nimi snímek bizarního momentu ze života alkounů Warrena Priceho. Patří spíš do kategorie trochu škodolibé legrace.
Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na... „Ach, bože!“ Po názvu fotky Laurenta Nillese ohromení mladého paviána volalo... Toto je naprostá klasika, která však nikdy neomrzí. Diana Rebmanová a relax v... „Miláčku, prosím, už dost.“ Název fotky Massima Feliciho je výmluvný. Grimasa... Sandra je nejstarší orangutanka národního parku Tanjung na Borneu. Snímek... Paula Rustemeierová zachytila liščí breakdance souboj. Včetně zřejmě ne docela... Výjev, který zachytila v Singapuru Jessica Emmettová, sice může vyhlížet... Lars Beygang fotkou oceňuje příkladné, disciplinované chování kachny. Kouří ve... Breta Saalwaechtera vyslala do finále jeho fotka vyzubené lví rodiny. Lemur s velmi exaltovaným výrazem na fotce Liliany Luci „Usmívej se, bude fotka!“ Takto si s apelem poradil na snímku Valtteriho... Alison Tucková se do výběru dostala s fotografií dezorientovaného tereje.

