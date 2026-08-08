Susanin výkřik hrůzy probudil Michaela a Alexandera, kteří dosud spokojeně pospávali na zadním sedadle a oba chlapci se rozplakali.
„Drž hubu a jeď, nebo tě zabiju,“ řekl jí prý mladý černoch a vyděšená žena ho poslechla. Asi po dvaceti kilometrech jí přikázal, ať zastaví a vystoupí. Susan ho úpěnlivě prosila, aby jí dovolil vyprostit syny z dětských sedaček. „Pospíchám. Postarám se o ně,“ houkl na ni a odjel s oběma chlapci.
Podařilo se jí opatřit si drogy, měla sex s několika dozorci a poskytla za slušný honorář rozhovor bulvárním novinám.