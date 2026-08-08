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Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence

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  14:00

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Susan po devíti dnech přiznala, že oba chlapce zabila. Utopila je v autě, které nechala sjet do jezera. | foto: AP / Lou KraskyČTK

Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti, zosobňoval noční můru každého rodiče. Když se večer se svými dětmi vracela z celodenního výletu a na liduprázdné křižovatce za městem zastavila na červenou, najednou se otevřely dveře spolujezdce a do vozu rychle přistoupil zcela neznámý muž.
Krimi příběh

Susanin výkřik hrůzy probudil Michaela a Alexandera, kteří dosud spokojeně pospávali na zadním sedadle a oba chlapci se rozplakali.

„Drž hubu a jeď, nebo tě zabiju,“ řekl jí prý mladý černoch a vyděšená žena ho poslechla. Asi po dvaceti kilometrech jí přikázal, ať zastaví a vystoupí. Susan ho úpěnlivě prosila, aby jí dovolil vyprostit syny z dětských sedaček. „Pospíchám. Postarám se o ně,“ houkl na ni a odjel s oběma chlapci.

Podařilo se jí opatřit si drogy, měla sex s několika dozorci a poskytla za slušný honorář rozhovor bulvárním novinám.

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