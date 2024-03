Bojovník, intrikán, zakladatel státu. Přemysl Otakar I. byl statečný i cynický

První český dědičný král, první z posledních Přemyslovců, první český rozvedený vládce a první mezi voliteli císaře. Tím vším byl Přemysl Otakar I., panovník skrytý ve stínu stejnojmenného vnuka. Významem pro náš stát mu nicméně mohl zdatně konkurovat. Byl to právě on, kdo dal českému království pevné základy, na nichž stálo celá staletí. A vlastně se z jeho odkazu dochovalo mnoho dodnes, po takřka neuvěřitelných osm set let. | foto: montáž: TÉMA