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Australský premiér zmizel v oceánu. Pojmenovali po něm bazén

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Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v oceánu beze stopy. Vyvolalo to šílené teorie. A Austrálie dosvědčila smysl pro černý humor. V Melbourne po Haroldu Holtovi pojmenovali plavecký bazén.
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Lékař ho před plaváním varoval. Premiér nedbal.

Onoho nedělního rána si koupil pytlík arašídů, repelent, kupu novin. Titulek jedněch z nich oznamoval, jaké rady se mu dostalo od jeho lékaře: „Premiérovi bylo doporučeno méně plavat.“ Je to jen jeden z bizarních aspektů zmizení Harolda Holta.

Záletník, dobrodruh

Osudného dne mu bylo devětapadesát. A v oceánu byl jako doma, bydlel ve vilce na pláži, vášnivě a už celé roky se věnoval lovu ryb harpunou, jednu ze svých oblíbených dostal darem od amerického prezidenta Lyndona Johnsona. Potápěl se bez bomby na zádech, preferoval přirozený, přírodní styl. A lovil urputně, úlovky si cpal na hruď pod rozepnutý neopren, aby neztrácel čas a mohl stíhat další oběť. Zádrže dechu prý trénoval, když se nudil během vlekoucích se parlamentních debat.

Nad riziky svého koníčku mával rukou. Ostatně, stejně fatalisticky přistupoval ke své bezpečnosti. Zarputile odmítal ochranku, akceptoval ji až poté, co kdosi prostřelil okno jeho úřadu a opoziční politik se stal terčem pokusu o atentát. Své strážce však nechtěl vidět o svátcích ani dovolených, kvůli soukromí.

Potápěč, nevěrník: Harold Holt

Lékař ho před plaváním varoval. Premiér nedbal.
Na jedné z potápěčských výprav
Boty, hůl, taky batoh s pár pivy. To po premiérovi zůstalo na břehu.
Premiérova milenka a její manžel ukazují, kde Harold Holt zmizel.
12 fotografií

Jak však později vypověděla jeho manželka, podezřívala ho z toho, že pravým důvodem byly jeho zálety. To prý bylo to jeho „soukromí“. Byl to… děvkař, a toto označení si vypůjčujeme od vdovy Dama Zary Holtové. „Měl spoustu žen. Byl to hotový postrach,“ vzpomínala jeho manželka. A jeho hlavní milence, atraktivní krásce Marjorie Gillespie, prý leckdy chtěla sdělit, že kromě ní má ještě šest jiných zároveň.

Nebyl to skladný manžel ani politik. Kolegové se ho snažili, aspoň pokud jde o jeho dobrodružné výlety do oceánu, nabádat k uměřenosti. „Jaká je asi pravděpodobnost, že se premiér utopí nebo ho sežere žralok?“ smál se.

Příliš troufale. V květnu roku 1967 ho museli zachraňovat, když se po jednom loveckém výletu pod hladinu vypotácel na břeh celý fialový a zvracel. Nehodu přičítal proděravělému šnorchlu, přiznal však, že byl nejblíž utopení za celou svou potápěčskou dráhu.

Jenže o pár měsíců později, 17. prosince 1967, se ocitl ještě dál. Fatálně.



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