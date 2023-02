Dovedli lovit obří slony. Neandrtálci byli vyspělejší, než jsme soudili

Věda ho zná jako Palaeoloxodon antiquus, byl největším savcem pleistocénu, na výšku dosahoval čtyř metrů, chlubil se impozantními kly, přesahovaly tři metry. Byl to gigant. Naši předchůdci, neandrtálci, ho přesto dokázali skolit, dokládá studie vydaná magazínem Science Advances.

Není to jen další z množících se dokladů o tom, že vyspělost a dovednosti předvěkých lidí věda dlouho podceňovala. Práce leccos naznačuje i o jejich životu. Žili zřejmě v méně mobilních a v širších společenstvech nebo uměli uchovávat maso, aniž by se zkazilo.

Dovední lovci, pečliví řezníci

Autoři studie vyšli z nálezu ostatků sedmdesáti slonů rodu Palaeoloxodon, starých asi 125 tisíc let, u německého Halle. Některé kostry byly téměř kompletní, poznamenává server New Scientist. Na kostech, které se uchovaly v dobrém stavu, přitom byly tytéž stopy – zářezy nesly shodný vzorec jak na ostatcích všech slonů, tak na jejich pravých a levých kosterních částech. Evidentně byly výsledkem shodné techniky, stejného záměru: zbavit kosti masa, velmi pečlivě. A protože byly koster desítky, vylučovalo to podle vědců možnost, že by se jednalo pouze o ořezávání mršin.

Nález podle autorů studie, píše server CNN, dokládá, že neandrtálci gigantické chobotnatce usmrcovali a poté jejich maso, mozek, tuk zpracovávali. Ona řeznická práce vyžadovala spoustu účastníků a účastnic a několik dní.

Většina ostatků přitom patřila samcům a jen málo z nich mladým nebo starým kusům. V nalezišti jich bylo více, než by odpovídalo přirozenému úhynu. I to svědčí pro to, že neandrtálci zpracovávali ulovené slony, ne mršiny. A jejich preference dospělých samců je přirozená, promyšlená a logická. „Odpovídá to typickému loveckému výběru,“ cituje list The Guardian Wila Roebroekse, spoluautora práce. Samci byli totiž mnohem větší než samice, lov tedy neandrtálce odměnil ohromnější porcí masa. Samice byly navíc nebezpečnějšími protivníky, zatímco samci se krajem toulali jako samotáři, samice se zdržovaly v tlupách, aby pospolu chránily mladé.

Samce tedy bylo snazší ulovit, znehybnit je tím, že je lovci nahnali do bažiny nebo do jámy – pasti. Poté je zabíjeli s pomocí kopí a oštěpů.

Odměnou jim byl kalorický tank. Slon o deseti tunách představoval 2 500 denních porcí o čtyřech tisícovkách kalorií. „Pětadvacetičlenná skupina by tak slona jedla po tři měsíce, stočlenné by vydržel měsíc, společenství o 350 členech by ho pojídalo týden,“ uvedl CNN Britt M. Starkovich z Univerzity v Tübingenu.

Stopy po pazourkových nástrojích přitom svědčí o velké pečlivosti neandrtálců, svou kořistí a jejími kaloriemi rozhodně neplýtvali. Snažili se z ní využitkovat, co šlo, včetně tukových polštářů na chobotnatcových tlapách. O jejich šetrnosti svědčí i jen málo stop po zvířecích zubech na sloních kostech, je to doklad, že mrchožroutům neandrtálští řezníci mnoho nenechávali, shrnuje magazín The Smithsonian. „Snad trochu ohryzaný odlomený obratel, ale většina kostí byla tak čistá, že pro masožravá zvířata nebyly atraktivní,“ poznamenává další z autorů studie Lutz Kindler.

Větší komunity? Vyspělejší technologie?

Práce jeho týmu však napovídá ještě o něčem. Dosud se mělo za to, že neandrtálci žili v malých skupinách, asi dvacetičlenných, a velmi mobilních, měly průběžně putovat z místa na místo, nikde se nezdržovaly příliš dlouho. Hallské nálezy však podle vědců naznačují, že leccos mohlo být jinak. Stopy po zářezech na sloních kostech dosvědčují, že neandrtálci na nich rozhodně nenechávali maso tlít. Jenže co s takovou kalorickou náloží, takovou ohromnou porcí masa dělali?

Je možné, naznačují autoři studie, že ulovení takové kořisti bylo příležitostí pro shromáždění neandrtálské širší sociální sítě. Ony sešlosti mohly podle spoluatorky práce Sabine Gaudzinski-Windheuserové sloužit i pro vyslání žen do svazků mimo jejich původní komunity. Rovněž je však možné, že neandrtálci znali technologie, jak maso uchovávat po delší dobu. Snad s pomocí ohně a kouře.

Věda i populární kultura je dlouho vnímala jako primitivní, brutální obyvatele jeskyň. Jako otroky vystavené libovůli přírody, svého druhu hippie, kteří s přírodou splývali v jedno, vlastně z ní nečněli svou aktivitou, byli na okolních podmínkách naprosto závislí a nijak výrazněji do nich nezasahovali. Jenže oni aktivně měnili, formovali své prostředí, s pomocí ohně a rovněž lovem největších zvířat, která v té době na světě existovala, zdůrazňuje Roebroeks.

„Již víme, že nesli spoustu znaků jako lidé. Starali se o své nemocné, pochovávali své zemřelé. Nyní je na místě prozkoumat a zvážit, zda neovládali technologie na konzervaci potravy, způsoby jejího uchovávání, zda nežili v polo-usedlých komunitách, nikoli mobilním způsobem, a zda nefungovali ve větších skupinách, než jsme si kdy představovali,“ dodává Starkovich.