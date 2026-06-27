Studie vycházela z rozboru výjimečně rozsáhlého vzorku koster, bylo jich více než 12 tisíc. Pocházely z celkem 339 evropských lokalit. Vyzradily, co jedli naši předkové – a kdo měl v jídelníčku více živočišných bílkovin.
Kosti ze všech dějinných údobí přitom vyprávějí, již od neolitu, tentýž příběh. Vyjevily, že lidská strava nebyla nikdy otázkou přírodní dostupnosti. Že byla poměrně striktně řízena mocenskými faktory a strukturami – podle pohlaví.
Prehistorické kultury mohly mít složitější přístup k pohlaví a genderu, než jsou naše současné.