Ruce pryč od mého porna. Herečky vytáhly proti Trumpovi

Obávají se o osud své profese, bojí se toho, že bude postavena mimo zákon a trestána vězením. Kriminalizaci porna by otevřelo cestu zvolení Donalda Trumpa do prezidentské funkce, soudí. Proto se americké pornoherečky a pornoherci rozhodli do voleb zasáhnout. Cílí na sedm klíčových států, a na voličský sektor, který mají na dosah. Především na mladé muže.