K pornu od studia. Hvězdy, co odešly k natáčení z univerzity

Annabel Chong: konzervativní premiantka proslavená kultovním hromadným sexem

Její kultovní snímek plný 251 souloží inspiroval dokument Sex: příběh Annabel Chong, který shrnuje její život. Byl uvedený v roce 1999 v Cannes.

Narodila se jako Grace Quek v roce 1972 v učitelské rodině v Singapuru a její budoucnost mělo předurčit její zařazení do tamního vzdělávacího programu pro 0,25 procent studentů a studentek daného školního roku, kteří oplývají nejvýjimečnější inteligencí. Nastoupila cestu do vzdělanostní elity. Na všech školách se jí dařilo, někdejší učitelstvo a studentstvo ji popisovalo jako konzervativní, tichou, zanícenou studentku.

Ze Singapuru pokračovala do Londýna, věnovat se právu na prestižní King´s College. A právě během jejího anglického pobytu se stalo něco, co její školní pověsti tiché, uměřené slečny neodpovídalo – a co dopadlo tragicky. Cestou hromadnou dopravou se zahleděla do muže, seznala, že ji sexuálně přitahuje tak, že… se domluvili na sexu v příhodné zapomenuté uličce. Skončilo to hrozivě, muž si zavolal kumpány a celá parta agresorů Grace hromadně znásilnila, oloupila, nechala v odpadcích.

V jednadvaceti se nato Grace rozhodla práva i Londýn opustit, odjela do Kalifornie, aby se na univerzitě zaměřila na fotografii a genderová studia. Rodiče však opuštění práv nepřáli – Grace si na studia i život musela vydělávat sama. Modelingem. Poté pornem.

Zapsala se do něj nesmazatelně, snímkem Největší světový gang bang, v němž podle jedné verze během deseti hodin souložila s 251 muži, podle jiné jich bylo „jen“ 70, k číslu 251 někteří z nich přispěli opakovanými výkony. Grace to, jako Annabel Chong, katapultovalo, její popularita dokonce překročila hranice pornobyznysu.

Ona sama je nakonec překročila též. V roce 2003 z porna bezvýhradně odešla. V roce 2020 pracovala v Kalifornii jako webová vývojářka.