Dívá se na porno a bere za to mzdu. Práce snů, říká dívka

Pornofilmy sleduje od začátku do konce, nemůže přeskakovat. A oči musí mít pozorné, zaznamenává sexuální pozice, trvání aktu, počet orgasmů, poměr ženy – muži, jejich barvu vlasů, ale též například to, kdo ve videu víc mluví. Sleduje výskat fetišistických aspektů, dává pozor, jaké sexuální role se na monitoru objevují.

Všechna data pečlivě zaznamenává do systému, zanáší do tabulek. Firmě Bedbible, která ji zaměstnává na pozici „vedoucí porno výzkumu“, údaje poslouží pro zevrubnou studii pornofilmů.

Po onom pracovním místě prý dvaadvacetiletá dívka zatoužila, hned jako si inzerát o konkurzu přečetla. „Řekla jsem si, že to ideální džob. Kdo by nechtěl dostávat peníze za to, že kouká na porno?“ cituje Rebeccu Dickinsonovou Wales Online. Ve městečku Greenock, kde žije, se toho podle jejího mínění moc neděje, dosud procházela všedními pracovními místy, jedno bylo jako druhé. Rozhodla se to změnit a z fádnosti vystrčit hlavu.

Jak si užít porno zdravě? Vestoje a vnímat tělo Když se pro porno rozhodnete, zůstaňte vztyčení, doporučuje odborník na rozkoš. I pornografie se dá konzumovat prospěšně a tak, aby se nestala zautomatizovanou, stereotypní obsesí z návyku. „Problém je v tom, že je při jeho sledování pozornost upřená k pornu, zapomínáme na svoje tělo a jeho prožitky, říká sexuolog Joseph Kramer.

Spolu s ní však po práci toužilo více než 90 tisíc dalších mužů a žen z celého světa. Nakonec uspěla právě ona. „Rebecca pro nás byla jasnou volbou. Je otevřená a velmi motivovaná, aby se na první hloubkové pornografické statistice na světě podílela,“ říká spoluzakladatel Bedbible Jacob Bager. Budoucího zaměstnavatele slečna přesvědčila i upřímným zájmem o rozličné kategorie pornofilmů, bez jakýchkoli tabu. A svým prohlášením „Byla bych šílená, kdybych si o to místo neřekla“.

Dicksonová dodává, že se na porno přirozeně dívala ještě před konkurzem. Leccos je však pro ni nové. „Když se dívám pro vlastní potěšení, obvykle nějaké pasáže přeskakuji. Teď samozřejmě sleduji celá vida bez přetáčení,“ popisuje v listu New York Post. Za sebou má již první pracovní úkol, zvládnout musela stovku nejprohlíženějších videí serveru PornHub. A první poznatky: „Zaznamenala jsem, že spousta videí má v názvu ‚nevlastní matka‘ nebo ‚nevlastní otec‘,“ líčí.

A je si jistá: „Je to pro mě skvělá práce, nevadí mi zkoušet něco nového.“ Spokojená je i s platem, dělá v přepočtu zhruba 460 korun na hodinu. Po hlavě se však do projektů nežene, proto zkraje nastoupila na částečný úvazek, představuje to zhruba pět hodin porna týdně. Před sebou však již má rozšíření pracovní doby. „Odvádí opravdu dobrou práci,“ souhlasí zaměstnavatel.