Byla to byznysová konference jako každá jiná. Alespoň na první pohled: prezentace, workshopy, nabízení vizí, hledání cest k vyšší produktivitě, uzavírání nových partnerství. Jenže ne tak docela. Do Amsterdamu se na XBIZ sjel pornoprůmysl. Tvůrkyně pornografického obsahu, zástupci online platforem.
Atmosféra byla plná vzrušení. Ne nutně erotického: Porno sektor roste, je v boomu, nabízí příležitosti. Je to vzrušení z podnikatelské příležitosti. Chce u toho být hodně lidí, hodně kapitálu.
Jenže doba s sebou nese i otazníky, dokonce vykřičníky. Ověřování věku, nástup umělé inteligence, hnutí proti pornu, vládní regulace, přecpaný trh, vyčerpání protagonistek, které své porno na internetu prodávají.
V Amsterdamu se pornobyznys řešil se vší vážností, ale rovněž s průkopnickými nápady, které nováčci prezentovali s komickým zaujetím, jak hlásí reportáže.
Na největší evropské akci svého druhu hledaly projekty investorské peníze, porno tvůrkyně se domlouvaly, jak sdílet své sledující, jak točit porno obsah společně, dělit se o náklady i platící publikum.
Nezůstávalo jen při tom. Nově domluvené spolupráce se rovnou realizovaly v ložnicích.
„Mezi panelovými vystoupeními se některé páry uchylovaly do horních pokojů, aby se tam natáčely při sexu,“ popisovala scény z amsterdamského hotelu Jakarta reportérka britského listu The Guardian Amelia Gentlemanová.
Především se však jednalo. Semináře, sympozia, přednášky nabízely tutéž směsici banálnosti a teatrální vehemence, perel mezi sterilními ponaučeními jako jakákoli jiná byznys akce.
Mezi floskulemi o „klíčích k úspěchu“ a „cestě od autentického já k maximalizaci zisku“ však zněly i reálné obavy a otázky: Jak nebýt otrokem algoritmu, ale neupadnout v záplavě nového porno obsahu konkurence v zapomnění?
Leah Koonsová z platformy Fansly, konkurence OnlyFans, varovala před obsesivním krmením algoritmu vedeného úzkostí, že „když nebudu nahazovat nový obsah každý den, algoritmus mě odepíše“. „Tak to nefunguje,“ podtrhovala. A dodávala: Je to naopak cesta k vyhoření a k odchodu z byznysu.
Pornohvězda Brittany Andrewsová věc nahlížela z druhé strany: „Rozhoduje důslednost. Je tolik krásných modelek… když na jediný moment přestanete postovat nové věci, lidi na vás v mžiku zapomenou.“
Vyhoření, únava, mentální opotřebení a psychické nemoci se jako součást reality porno modelek nezastíraly. A do onoho prostoru se pokoušel ještě hlouběji vklínit byznys s umělou inteligencí.
Právě AI by mohla pornotvůrkyním ulevit, místo nich samotných by fantazie, přání mohli platícím fanouškům plnit jejich avataři! „Chceme tvůrkyním pomoci vyslat produktivitu na novou úroveň a nechat je vydělat co nejvíc,“ cituje reportérka The Guardian hlas zastupující AI startupy.
Ano, porno je v jednadvacátém století. Umělá inteligence do něj chce proniknout ještě hlouběji, odkazuje přitom na mnohé bolavé aspekty a limity produkce pornografického obsahu.
Zákazníci mohou vyžadovat, kromě hektické frekvence nového obsahu, i praktiky, které tvůrkyně nechtějí, nedovedou. Například sex v pozicích, na něž nejsou dost pružné. Na místech, kam by se nedostaly. S lidmi, věcmi, co nejsou k mání. Umělá inteligence jim to umožní!
A může jim rovněž prodloužit kariéru. Zafixuje jejich obličej, tělo a bude ho jako placený obsah nabízet ještě v následujících letech, zatímco tvůrkyně se budou starat jen o provoz svého byznysu.
Přirozeně to s sebou neslo i obavu: nepřipraví reálné ženy a muže, tvůrkyně a tvůrce porno obsahu, umělá inteligence o práci?
Navzdory všemu lesku, načrtávání byznys strategií a rýsování sci-fi porna se však do hotelu Jakarta dostaly i reálné životní trajektorie. Mnohé tvůrkyně a tvůrci se k pornu dostali prostě kvůli složenkám. Proto, že se ve svých původních oborech neuživili.
„Hodně se mluví o důstojnosti. Ale kolik jí zbývá mladším generacím, když si vydělávají málo peněz, poplatí nájem a jídlo a nic jim nezbude?“ ptala se řečnicky například porno modelka ze Španělska, její profesionální polohou jsou výjevy, při nichž hraje, že klade silikonová vajíčka – pro fetišistickou klientelu.
Dodala, že se jí její známé, například ze špatně placeného zdravotnického pečovatelského sektoru ptají, jak do porno byznysu vplout. Nejen ona však varuje, že se práce neodbývá svléknutím se, zapnutím kamery, umístěním na web – a inkasováním plateb.
Uspět na napěchovaném porno trhu obnáší stres, přehlížení volných večerů nebo víkendů, přetlačování se s konkurencí i neosobním algoritmem, s nímž se nesmlouvá, práci na novém obsahu navzdory nemoci.
„Vždycky tady bude malé procento těch žen, které mají pocit, že to pro ně funguje, že to je kariéra, kterou si zvolily. Jenže pak tady je devadesát procent ostatních žen, které nevidíme, které jsou nejvíc vykořisťované a zranitelné. Tyto ženy na třídenní party do Amsterdamu nepojedou,“ shrnula situaci realisticky Gemma Kelly z Centra pro ukončení sexuálního vykořisťování.
Tvůrkyně a šéfka firmy Sex Work Mel Rose Michaels v Amsterdmau nescházela. Na svém vlogu tak mohla sdělit potěšení „ze setkání s tolika talentovanými lidmi z byznysu“. Připomenout, že „každý náš krok, jakkoli malý, směřuje k něčemu většímu“. A oslavit „budoucnost, kterou budujeme už dnes“.
V hotelu Jakarta však byla zastoupená i zemitější realita. Letáčky u vchodu rozdávala nevládní organizace Pineapple Support, která poskytuje duševní podporu lidem v porno byznysu.
