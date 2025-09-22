Porno konference: modelky řešily algoritmy, vyhoření a měly sex

Byla to byznysová konference jako každá jiná. Alespoň na první pohled: prezentace, workshopy, nabízení vizí, hledání cest k vyšší produktivitě, uzavírání nových partnerství. Jenže ne tak docela. Do Amsterdamu se na XBIZ sjel pornoprůmysl. Tvůrkyně pornografického obsahu, zástupci online platforem.
Byla to byznysová konference jako každá jiná. Alespoň na první pohled:... Atmosféra byla plná vzrušení. Ne nutně erotického: Porno sektor roste, je v... Jenže doba s sebou nese i otazníky, dokonce vykřičníky. Ověřování věku, nástup... V Amsterdamu se pornobyznys řešil se vší vážností, ale rovněž s průkopnickými... Na největší evropské akci svého druhu hledaly projekty investorské peníze,... Nezůstávalo jen při tom. Nově domluvené spolupráce se rovnou realizovaly v... „Mezi panelovými vystoupeními se některé páry uchylovaly do horních pokojů, aby... Především se však jednalo. Semináře, sympozia, přednášky nabízely tutéž směsici... Mezi floskulemi o „klíčích k úspěchu“ a „cestě od autentického já k... Leah Koonsová z platformy Fansly, konkurence OnlyFans, varovala před obsesivním... Pornohvězda Brittany Andrewsová věc nahlížela z druhé strany: „Rozhoduje... Vyhoření, únava, mentální opotřebení a psychické nemoci se jako součást reality...

