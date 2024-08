K pornu odešla z Wall Streetu. Pak Gloria Leonard zavedla erotické linky

Do čehokoli se pustila, to dělala naplno. A Gloria Leonard se nevěnovala jen pornu. I když v něm zůstala nepřehlédnutelnou postavou.

Mezi pornoherečkami ční do výšin. Madam, ztělesnění noblesy, sofistikovanosti. Takové komplimenty jí skládaly samy její kolegyně. „Výjimečná žena, myslím, že byla velkou dámou našeho byznysu,“ zní slova Veroniky Hartové, „vždy ztělesňovala jistou důmyslnost a eleganci a dobrý vkus, mluvila vybraně a byla výřečná.“

Při tom všem byla svá. Neztrácela prý čas s nesmysly a muže měla na háku, abychom tak řekli. A vystřídala mnoho poloh, profesních, a zanechala za sebou hodně stop.

Jedna z prvních MILF pornobyznysu

Gloria Leonard se narodila jako Gale Sandra Klinetsky v Bronxu, v židovské rodině, v roce 1940. Její dětství nebylo přepychové, zato bohaté na přátele a kamarády. A když dívka z nezámožné rodiny opustila školy, neztratila se. Nebála se vplout do docela jiného prostředí, nastoupila do zavedené židovské burzovní firmy Schweickart & Company, shrnuje historik pornografického průmyslu Ashley West, jehož internetovému projektu dala Leonard rozhovor v roce 2013.

Ve světě, jemuž dominovali muži, v šedesátých letech obstála, pro firmu pracovala jako registrovaná obchodnice na Wall Street. Pak se vydala směrem k mediálnímu byznysu, nejprve vymýšlela nápisy na přebaly alb vydavatelství Elektra Record, které mělo v sedmdesátých letech vyrůst v jednu z největších hudebních společností. Pracovala pro public relations komika Johnnyho Carsona, poté v Karibiku pro filmovou produkci reklamních klipů.

Nato se vrací do New Yorku a čeká ji zásadní profesní odbočení. O jeho konturách se dochovaly dvě verze. Podle jedné se, protože už se s filmem sblížila, rozhodla zkusit štěstí jako herečka. Jenže se dostala do rukou Dorothy Palmerové, agentky, která s novými klientkami nezacházela férově. Nabídla jim skvělou roli – aby vlastně až na place zjistily, že mají točit porno.

Sama Gloria Leonard však svůj přestup do porna líčila jinak. „Byla jsem paní dost osvobozené povahy, a měla jsem za to, že to bude ten největší test, jak osvobozená jsem doopravdy,“ vzpomínala Leonard.

Nebyla přitom atypickou protagonistkou světa pornografie jen proto, že měla za sebou zkušenosti z Wall Streetu nebo médií. V roce 1974, kdy do branže vstoupila, jí bylo čtyřiatřicet, pro porno to byl tehdy pokročilý věk. Ostatně, měla za sebou již jedno rozvedené manželství a doma dcerku. Hned první natáčení jí sdělilo, že svobodomyslná je hodně. „Fantastický zážitek,“ popisovala své angažmá ve filmu The Opening of Misty Beethoven.

Stala se jednou z prvních MILF porna, hodnotí její kariéru West. Zapsala se do „zlatého věku“ pornografie, usazeného v manhattanských produkcích, sklízela úspěchy. Přitahovala. Doslova, i mimo filmy, v jedné z kaváren na v Upper East Side neodolal pokušení oslovit ji slavný spisovatel, a proutník, Norman Mailer. Poznal ji a chtěl ji poznat víc. Byl z toho románek, i když velmi krátký. Měl mít pokračování, když se o jejich aférce později dověděli pornografičtí podnikatelé, rozhodli se, že udělají pornofilm za milion dolarů – a skrze Leonard do něj angažují slavného autora.

Mailer prý souhlasil. „Seděl proti mně na židli a říká: Vždycky jsem věděl, že jednou udělám porno,“ popisovala Leonard. Souhlasil, film však nakonec nevznikl protože Mailer kvůli psaní natáčení odkládal a odkládal, tak dlouho, až producenti ztratili trpělivost.

Leonard nakonec v pornobranži zůstala až do roku 1984, i když po hardcore začátku se většina jejích rolí omezovala na mírnější naladění a na sex se ženami. Snad i proto, že vedle porna měla docela seriózní pracovní místo.