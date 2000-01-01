náhledy
Nejblonďatější blond vlasy, nejmodřejší modré oči, nejrudější rudé rty. Koketní krajkové rukavičky až k loktům. Korunky ve vlasech. Směs provokativnosti, dětinskosti, excentričnosti. A odhalená ňadra, odhalovaná na veřejnosti tak zarputile, až se z toho stala její obchodní značka. Nejen díky tomu se pornoherečka, politička a skandalistka Ciccioliona stala ikonou. Slaví 75 let.
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„Ciao, cicciolini!“, „Ahoj, zlatíčka, mazlíčci, broučci!“ Tak lascivně oslovovala ve svém italském nočním rozhlasovém pořadu v sedmdesátých letech publikum – až jí to dalo její umělecké umělecké jméno.
Autor: Getty Images
Jako Cicciolina se prosmýkla nejen pornem, ale i politikou, italským parlamentem, hudební produkcí, bulvárními i seriózními médii. (Na snímku je na zasedání italské Radikální strany.)
Autor: Getty Images
„Jsem velká umělkyně, často se o mně mluví jako o globální ikoně. Skutečně všestranná umělkyně. Jako umělkyně jsem se narodila.“
Autor: Profimedia.cz
„Žiji fantastický, nedostižný život, krásný, ale pro ostatní nedosažitelný.“ Jako kdybyste poslouchali Donalda Trumpa.
Autor: Profimedia.cz
Naštěstí však není prezidentka a její rozmáchlé výroky mají tak trochu imunitu: její exhibicionismus, provokace, teatrálnost nesou jistou roztomilost. A svět neohrožují. A pravdou je, že její život v lecčem překvapí. Nebyl výlučně dětinský.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se jako Ilona Stallerová 26. listopadu 1951 v Budapešti. Vyrůstala s matkou, zdravotní sestrou, a nevlastním otcem, zaměstnancem ministerstva vnitra. Jako malá se věnovala tanci, hrála na housle, na klavír.
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Ve třinácti začala s modelingem. A měla sen. „Vystřihovala jsem si z časopisů fotky Brigitte Bardotové, Marilyn Monroe, Jayne Mansfeldové. Vzhlížela jsem k jejich kráse a slíbila si, že až vyrostu, stanu se též takovou!“
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Když pracovala v luxusním budapešťském hotelu Danube Continental, oslovila ji údajně tajná služba, aby vyzvídala od amerických podnikatelů, kteří byli v podniku ubytovaní.
Autor: ČTK
Víc o tom nemluví – víme však, že se právě v hotelu seznámila se Salvatorem Mercurim. Bylo jí dvacet, jemu pětadvacet. Vzala si ho hlavně pro pouť do Itálie. Po roce se rozvedla.
Autor: ČTK
Rok 1973 přinesl zlom: začala vystupovat v radiu Luna. Ano, éterem začalo pravidelně znít „Ciao, ciccolini“.
Autor: Profimedia.cz
Obdobně lechtivě byly laděné filmy, do nichž rozená umělkyně vstupovala: „commedia sexy all´italiana“, to byl její žánr. Tady je ve snímku Naivka.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1978 se píše historie: Cicciolina poprvé odhaluje prsa v italské státní televizi. Poté to udělá ještě mockrát. Například tady (v Římě, rok 1987)
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Udělá to bezpočtukrát, leckde, z mnoha motivů. Ne vždy se to obešlo bez incidentů, tady se ve vyklouznutí pokouší jejímu ňadru zabránit počestný občan.
Autor: ČTK
Udělá to bezpočtukrát, leckde, z mnoha motivů. Ne vždy se to obešlo bez incidentů, tady se ve K točení tvrdé pornografie se dostala v roce 1983. Mušle mnoha přání, Andělské perverze, Chtivé a nenasytné vyhlížejí dobře obdařené hřebce… názvy, které bychom čekali.
Autor: Profimedia.cz
Nečekalo by se tak docela, že protagonistka oněch dílek bude chtít do parlamentu. Cicciolina však chtěla. Úplně poprvé se o to pokusila v roce 1979, za Stranu zelených.K točení tvrdé pornografie se dostala v roce 1983. Mušle mnoha přání, Andělské perverze, Chtivé a nenasytné vyhlížejí dobře obdařené hřebce… názvy, které bychom čekali.
Autor: ČTK
Poté za Radikální stranu, pacifistickou, liberální, ekologickou, feministickou. Malou, ale nepřehlédnutelnou. A nepřehlédnutelná byla i Cicciolinina kampaň.
Autor: ČTK
I při ní se svlékala, přirozeně. „Sáhněte si na svou poslankyni!“ hlásala. Politické proslovy prokládala „zlatými sprchami“.
Autor: Getty Images
Jenže své odhalené angažmá vzala docela vážně: hájila reprodukční ženská práva, to byl v patriarchální katolické Itálii víc než odvážný a silný postoj, potřebný, ať se prosazoval v jakémkoli úboru.
Autor: ČTK
Stavěla se za práva vězňů, právo na sexuální vzdělání a osvětu ve školách, zvířecí práva. I toto je fotka z volební kampaně.
Autor: ČTK
Kampaň však vzala vážně. Výsledek? Na tomto snímku oslavuje. Z devětačtyřicátého, vlastně nevolitelného místa přeskákala preferenčními hlasy na druhé, hned za stranického šéfa Marca Panelu.
Autor: ČTK
Žena, která ve své civilní práci nechávala po svém těle, dokonce i do něj, klouzat svou oblíbenou krajtu Pito Pito, se stala světově nejznámější poslankyní italského parlamentu.
Autor: ČTK
Popravdě, i proto se dostala i do tisku v Československu dokonce ještě před rokem 1989. Byl to úkaz, a dal se podat jako kuriozita, bizarnost západní politiky.
Autor: Profimedia.cz
Slíbila, že do státní instituce bude chodit oblékaná jako jeptiška. Toto je snímek z jednoho zasedání.
Autor: Getty Images
Její poslanecká dráha, měla při ní předložit na dvacet návrhů zákona, od vězeňské problematiky přes drogy po sexuální práva, se bez ústrků ani tak neobešla. Její pornografickou firmu sužovaly šťáry úřadů, pronásledovala ji církev. A její vlastní strana, s výjimkou šéfa Panely (tady jsou spolu na fotce), ji odstrkovala jako prospěchářskou, neseriózní, lajdáckou.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Je pravda, že její vystoupení spektákly byla. Saddámu Husajnovi nabídla sex za zajištění míru v regionu. Potom učinila tentýž návrh Usáma bin Ládinovi. V roce 2025 rovněž Vladimíru Putinovi. Někdy se nechala vynést do docela dětinských aktů, tady je s ruským nacionalistou Žirinovským.
Autor: Getty Images
Její mandát vypršel v roce 1992. Bez politického podvozku Panelovy strany, která se sama z politiky vytrácela, už její projekty inkasovaly neúspěch za neúspěchem: Strana lásky, strana Libertari, strana Demokracie. Příroda. Láska byly už jen atrapy.
Autor: ČTK
Přesto není přehnané říci, že s italskou společností pohnula. „Takže jste odešla z Maďarska, abyste vzdychala v Itálii?“ dostalo se jí jednou trochu pohoršeného, trochu posměšného dotazu.
Autor: Profimedia.cz
Na ony námitky odpovídala, že hledala a nabízela sexualitu, explicitní, vystavovanou, dokonce komerční, ale svěží, optimistickou, mladistvou. „Proto paradoxně cudnou, ryzí, upřímnou,“ mínila.
Autor: Profimedia.cz
Ideologickou a náboženskou základnu země, kterou vyměnila za svou rodnou, se nezdráhala odmítnout. Katolicismus odsoudila jako pokrytecký, nepřirozený. „Produkuje morbidní, pokroucenou, zvrácenou sexualitu – právě proto, že ji popírá,“ argumentovala.
Autor: Profimedia.cz
Jedním dechem s ním však odsuzovala „nevyřešené neurózy takzvaných sekulárních a pokrokových intelektuálů“.
Autor: ČTK
„Papež říká: milujte se pro plození, ne pro rozkoš. Já říkám: milujte se pro rozkoš,“ shrnula jindy. (Foto z roku 2007)
Autor: Profimedia.cz
Její plány byly velkolepé. Například parky lásky! Plenéry, které se měly nabízet lidem pro milování. „Zeleň, exotická zvířata, labutě, jeleni, pávy, knihovna o sexualitě, sbírky pornografie. To vše pro staré páry, mladé páry, chlapce, dívky – aby tam vešli a milovali se,“ líčila.
Autor: Profimedia.cz
Zní to rajsky. Tak rajsky, jako zní její hudební produkce: trochu naivně. Natočila desítky songů – a vlastně všechny o sexu. Jeden z jejích „nejzásadnějších“ písní je věnována „il cazzo“. Penisu. Jsou to cukrkandlově diskotékové produkty. Jako na podkreslení porna.
Autor: Getty Images
I tady však mířila vysoko. Sahala dokonce po R.E.M. Jejich hit Everybody Hurts z roku 1992 měla za plagiát svého o třináct let staršího „hitu“ Labbra. U soudu neuspěla.
Autor: Getty Images
Jinou právní bitvu však vybojovala. Když ze Spojených států unesla syna, kterého měla s avantgardním umělcem Jeffem Koonsem („chtěla jsem velkou lásku!“), domohla se nakonec zproštění viny. Tuto sochu Koons nechal za svazkem jako ohlédnutí.
Autor: Profimedia.cz
Lásku ve svém životě nenašla. Svou polohu však ano. Ničeho nelituje. Všech svých principů se drží. Přežila několik papežů.
Autor: Profimedia.cz