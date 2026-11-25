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Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Smyslnost, erotika, co má styl a humor. Takto si burleska podmanila Prahu
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
Než se změnily v mumie. Výzkum mapuje poslední měsíce dětských obětí
Bylo to vyznamenání. Privilegium – při němž však měly zemřít. Incké děti a ženy vystoupaly na vrcholky And, aby tam byly obětovány, a staly se tak prostředníkem mezi bohy a lidmi. Nedávný výzkum...
Hadi, tisíce hadů. Procesí v Cocullo mísí bizarní tradice i ochranu přírody
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Pornohvězda, kterou jsme znali i v Československu. Cicciolina slaví 75 let
Nejblonďatější blond vlasy, nejmodřejší modré oči, nejrudější rudé rty. Koketní krajkové rukavičky až k loktům. Korunky ve vlasech. Směs provokativnosti, dětinskosti, excentričnosti. A odhalená...
Pornohvězda, kterou jsme znali i v Československu. Cicciolina slaví 75 let
Nejblonďatější blond vlasy, nejmodřejší modré oči, nejrudější rudé rty. Koketní krajkové rukavičky až k loktům. Korunky ve vlasech. Směs provokativnosti, dětinskosti, excentričnosti. A odhalená...
Ego, náš skrytý ředitel. Bez něj bychom jednali jako zvířata, vysvětluje psycholog
Zjednodušeně ho vnímáme jako nafouklé sebevědomí, s nímž dotyčný okázale vyzdvihuje své vlastní schopnosti a zásluhy. Ego. A tomu, kdo upřednostňuje své zájmy před potřebami ostatních, se říká...
Než se změnily v mumie. Výzkum mapuje poslední měsíce dětských obětí
Bylo to vyznamenání. Privilegium – při němž však měly zemřít. Incké děti a ženy vystoupaly na vrcholky And, aby tam byly obětovány, a staly se tak prostředníkem mezi bohy a lidmi. Nedávný výzkum...
Tělo ukryli v pytlích a odvezli na saních. Po měsících promluvily krvavé stopy
Na tenhle školní výlet jeho malí účastníci ze západoslovenské obce Skalité pravděpodobně nikdy nezapomněli. Měl to být den plný her mimo školu. Děti se rozběhly k lesu, jehož okraj lemoval potok....
Smyslnost, erotika, co má styl a humor. Takto si burleska podmanila Prahu
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
Hadi, tisíce hadů. Procesí v Cocullo mísí bizarní tradice i ochranu přírody
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Tati, kdy už půjdeš do nemocnice? Kokain mě málem zabil, líčí novinář roky závislosti
„Proč jsem tuhle zatáčku nevybral? Nevím to doteď,“ zamýšlí se Pavel Eichler nad tím, proč se mu užívání kokainu vymklo kontrole a málem kvůli tomu zemřel. Novinář a podnikatel otevřeně mluví o své...
Chtěl zabránit zemětřesení. Hlasy mu poradily jak: nabídnout lidské oběti
Jeho oběti se lišily, tvořily chaotický seznam, jeho modus operandi se měnil, jeho vraždy postrádaly přípravu, mustr. Spojoval je motiv. Nebyly jím zisk, fetiš, osobní zášť ani výkon kontroly,...
Po padesátce není pozdě. Studie zdůrazňuje zdravotní šance a vyhlídky
Není to nezvratitelné. Padesátka nám nesečte zdravotní účet a neztrestá hříchy bez nároku na opravu. A není to tak, že by ona oprava vyžadovala brutální změny. Pozitivní zprávu přináší studie, která...
Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Překonal strach z létání, ve větroni ho vyděsil víc padák než turbulence
„Dostanete padák,“ oznámil pilot ještě před startem. Pro člověka, který má strach z létání, to není zrovna uklidňující zpráva. Reportér Petr Vydra si tentokrát vyzkoušel let bezmotorovým větroněm nad...
Budíte se pravidelně mezi třetí a čtvrtou ráno? Odborníci vysvětlují, co za tím může být
Je 3:17 ráno. Znovu. Zatímco zbytek světa spí, vy zíráte do stropu a přemýšlíte, proč se probouzíte už třetí noc po sobě téměř na minutu přesně. Pokud vám to zní povědomě, nejste sami. Noční...